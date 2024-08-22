影／台中市精品咖啡評鑑 同一家農場所產咖啡獲3支特等獎

台中市農會在四角林咖啡莊園辦理「113年度台中市精品咖啡評鑑活動」，共59支咖啡樣品參加競賽，比賽結果今天出揭曉，頭櫃山景觀智生態咖啡農場獲得3支特等獎，今年特等獎有5名，頭等獎有3名，另有金質獎、優等獎和精品獎。

今年獲得最高榮譽特等獎有頭櫃山景觀生態咖啡農場、有機龍咖啡生態園區、和摩咖啡，其中頭櫃山農場獲得3支特等獎，農場負責人賴建益說，他農場種植咖啡，後來鉅掉再嫁接，因為原本種的品質已達天花板分數，對他而言分數太低，因此鉅掉重新嫁接新品種，他希望大家都能喝到好咖啡。

台中市政府農業局及台中市農會積極建立台中市精品咖啡評鑑制度，推廣在地咖啡產業特色，希望增加產業經濟效益提升農民經濟收入，協助咖啡農栽種技術提升、強化在地咖啡豆之口感與香氣之深度與層次。

台中市農會昨天和今天在四角林咖啡莊園辦理「113年度台中市精品咖啡評鑑活動」，共59支咖啡樣品參加競賽，最後有3支咖啡未達精品等級。

台中市目前咖啡種植面積約47公頃，年產量達約33公噸，產地集中在和平、新社、東勢、太平、后里及石岡等區，登記在案咖啡農約104名，共有4個產銷班，台中市整體咖啡產業屬以開發起步階段，建立台中市咖啡品牌及產業文化形象、提高台中市咖啡產業知名度，協助提高農民收益，為辦理本次精品咖啡評鑑主要目的。

今天上午公佈成績並頒獎，評鑑邀請具有美國咖啡品質學會CQI Q Grader認證專業杯測師，組成評審團進行評鑑，樣品烘焙委由指定烘焙師烘焙，經專人烘焙供杯測的熟豆，比賽結束後提供相關烘焙資訊並製作風味表，供農友了解這次杯測評鑑咖啡豆烘焙表現及風味，杯測評分表採用SCA美國精品咖啡協會杯測表格為準。