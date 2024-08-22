彰化花壇MOOVO公共自行車租賃服務啟用 全縣7鄉鎮市破百站

彰化縣MOOVO公共自行車租賃服務再擴增一鄉鎮，花壇鄉7個站點今天啟用，彰化縣長王惠美表示，全縣已有7個鄉鎮市共107站提供MOOVO租賃服務，不僅節能減碳，又能讓民眾輕鬆到達觀光景點。

彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統，今天在花壇鄉藝文館舉行花壇鄉MOOVO公共自行車啟用典禮，縣長王惠美、副議長許原龍、花壇鄉長顧勝敏、鄉民代表會主席沈文盛及多位縣議員等地方人士與會。

王惠美表示，縣府為了讓鄉親交通更便利，目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉7鄉鎮市提供MOOVO服務，此次除了啟用花壇火車站、花壇鄉公所、花壇國小、花壇圖書館、花壇國中、文德宮、虎山巖等7個站點，也同時啟用彰化高商、和群國中、地方稅務局員林分局、員東晴雨球場等其他市鎮4個站點，讓民眾更方便騎乘。

王惠美說，除了在地民眾使用MOOVO很方便外，遊客也可以在花壇火車站下車後騎乘MOOVO到花壇農會夢想館、順達窯場、白沙坑文德宮、虎山巖走走，輕鬆到達觀光景點。

副議長許原龍表示，花壇鄉設置公共自行車7個站點，啟用營運後，讓觀光客們到花壇火車站就可以騎自行車出遊，也讓學生們通勤更加方便，縣議會也會大力支持縣府推動的政策。

花壇鄉長顧勝敏表示，地方要發展，軟、硬體建設都要兼顧，感謝王惠美縣長和縣府團隊，及議員和代表會對預算的支持，才能興建這些公共建設，造福花壇鄉親。

彰化縣目前MOOVO總數達2千輛，在臺鐵沿線建置公共自行車，串聯交通要點及景點，自2021年8月至今年 6月底累計運量達到365萬多人次，今年上半年運量69萬多人次較去年同期成長5萬多人，成長約8%，而相較前年同期成長27萬多人，成長約40%。

王惠美也提醒民眾，可多利用TPASS通勤月票優惠，只要是透過月票租借MOOVO，前30分鐘可免費騎乘，而從MOOVO公共自行車後台，可以清楚看見各站周轉率的數據，周轉率不佳的站點將再滾動調整，讓MOOVO公共自行車能夠有更好的成效。