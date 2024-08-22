台中石岡熱氣球嘉年華 東勢警規劃交通疏導措施
2024台中石岡熱氣球嘉年華23至25日登場，煙火、光雕秀輪番上陣。東勢警分局規劃交通疏導措施，活動期間國校巷規劃行人徒步區，豐勢路1巷則實施單向入場交通管制。
台中市石岡區公所將於8月23日至25日，在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2024台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動，開幕式請到巴黎奧運金牌得主李洋、林郁婷一起為活動揭開序幕。
東勢警分局規劃交通疏導措施，疏導日期、時段為23日凌晨3時至晚間8時、24日凌晨3時至晚間9時、25日凌晨3時至晚間8時。活動期間國校巷規劃為行人徒步區，豐勢路1巷實施單向入場交通管制。
東勢警分局表示，因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車。為避免車多壅塞，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。
石岡熱氣球嘉年華周邊停車暨接駁站，包括石岡水壩：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者；石岡區公所：石岡和平夜市空地、石岡旅客中心、石岡區公所前；石岡情人木橋：情人木橋停車場；東勢河濱公園：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場、東勢停7停車場；土牛國小僅開放機車停放。
石岡熱氣球嘉年華活動豐富，除每天有歌手演唱，24日晚間有長達480秒的璀璨煙火秀，25日閉幕式還有光雕秀可觀賞，民眾可前往享受夜晚時光。
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