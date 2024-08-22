快訊

2024詐騙新招！遇「載具歸戶更新」見這步驟驚覺是假的 財政部2招秒辨真偽

新銳鋼琴家死前提及遭「換角」 衛武營發聲明說明原委

吃滷味減肥？營養師警告「1類食物」是地雷！點餐掌握4原則，2圖教你避開熱量炸彈及鈉含量

台中石岡熱氣球嘉年華 東勢警規劃交通疏導措施

中央社／ 台中22日電

2024台中石岡熱氣球嘉年華23至25日登場，煙火、光雕秀輪番上陣。東勢警分局規劃交通疏導措施，活動期間國校巷規劃行人徒步區，豐勢路1巷則實施單向入場交通管制。

台中市石岡區公所將於8月23日至25日，在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2024台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動，開幕式請到巴黎奧運金牌得主李洋、林郁婷一起為活動揭開序幕。

東勢警分局規劃交通疏導措施，疏導日期、時段為23日凌晨3時至晚間8時、24日凌晨3時至晚間9時、25日凌晨3時至晚間8時。活動期間國校巷規劃為行人徒步區，豐勢路1巷實施單向入場交通管制。

東勢警分局表示，因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車。為避免車多壅塞，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。

石岡熱氣球嘉年華周邊停車暨接駁站，包括石岡水壩：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者；石岡區公所：石岡和平夜市空地、石岡旅客中心、石岡區公所前；石岡情人木橋：情人木橋停車場；東勢河濱公園：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場、東勢停7停車場；土牛國小僅開放機車停放。

石岡熱氣球嘉年華活動豐富，除每天有歌手演唱，24日晚間有長達480秒的璀璨煙火秀，25日閉幕式還有光雕秀可觀賞，民眾可前往享受夜晚時光。

停車場 台中市 熱氣球嘉年華 行人

延伸閱讀

石岡熱氣球嘉年華high3天 九澤CP、宇宙人15組歌手接力

台東熱氣球閉幕場光雕音樂會壓軸 湧逾3萬人次

台東熱氣球嘉年華落幕 惜受地震、颱風影響「遊客少2成多」

影／熱氣球嘉年華倒數計時 隱藏版XR360民眾搶排隊體驗

相關新聞

南投埔里守城橋重建 最快後年通車

南投埔里守城橋去年因風災受損封閉須重建，縣府斥資1700萬元施設便道作為替代道路，啟用不到半年，又被颱風大水沖毀，地方關...

中捷橘線刪台中港惹議 市府：預留尾軌

台中機場捷運（橘線）傳前市長胡志強時期原規畫連接「雙港」台中港、台中機場，議員批盧市府提可行性評估卻刪掉台中港段，海線民...

鍋烤節票選出爐 盧秀燕趕到這4家貼紅榜祝賀拿第一

第二屆台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選結果今出爐，市長盧秀燕造訪火鍋燒烤品牌、巷弄四大組別冠軍。經發局指出，台中餐飲家...

會勘集集鐵道改善工程 未來可期班距縮短

集集鐵道支線改善工程預計9月開工，完工後將能提升路線容量、增加載運班次，配合中部地區觀光廊道銜接，擴大區域經濟及觀光效益。 南投縣政府表示，本次會勘由臺灣鐵路管理局董事長杜微進行「臺鐵集集支線基礎設

台中鍋烤節592家與賽 四大冠軍今出爐盧秀燕親貼紅榜

2024台中鍋烤節今揭曉「十大火鍋燒烤店家」票選結果，各組第一名分別是火鍋品牌組新馬辣經典麻辣鍋台中公益店，火鍋巷弄美食...

南投埔里守城橋將開拆重建 最快2026年初通車

南投埔里守城橋去年因風災受損封閉須重建，縣府斥資1700萬元施設便道，作為替代道路，啟用不到半年，又被颱風大水沖毀，地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。