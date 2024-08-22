南投埔里守城橋重建 最快後年通車

南投埔里守城橋去年因風災受損封閉須重建，縣府斥資1700萬元施設便道作為替代道路，啟用不到半年，又被颱風大水沖毀，地方關心守城橋何時完工；縣府表示，已發包工程，並加緊規畫，近期將拆橋重建，最快2026年初開放通車。

投78線埔里守城橋是當地大湳、牛眠、蜈蚣等地居民出入及農產運輸要道，但去年的卡努颱風雨量驚人，眉溪暴漲沖刷，導致橋墩下陷，橋面也斷裂變形，因橋體受損嚴重，縣府評估列入危橋，向中央爭取經費重建，重建期間封閉禁行。

由於守城橋封閉禁行，民眾得繞道牛眠橋、內埔橋惹民怨，為便利周邊交通，縣府斥資約1700萬元在溪底施設涵管便道，今年2月春節前開放通行。不料，上個月的凱米颱風同樣挾帶驚人雨量，啟用不到半年的便道又遭湍急洪流沖毀。

守城橋溪底涵管便道被沖斷後，人車進出又得繞道通行，且便道易受天候、水勢等因素影響，非長久之計，地方關心守城橋重建進度，除了希望縣府能加速發包施工，也盼在重建期間仍要有相關交通配套，給居民安全回家的路。

縣府則表示，守城橋工程已在上月初完成發包，並加速進行相關工程規畫，近期會動工拆除危橋，展開重建，預計2025年底前完工，最快2026年初開放通車。考量交通，後續會復建守城橋便道，但復建期程在汛期後，以防又遭颱風豪雨侵襲。