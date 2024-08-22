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中捷橘線刪台中港惹議 市府：預留尾軌
台中機場捷運（橘線）傳前市長胡志強時期原規畫連接「雙港」台中港、台中機場，議員批盧市府提可行性評估卻刪掉台中港段，海線民眾錯愕，要求應按原計畫進台中港。市長盧秀燕表示，市府已將橘線「預留尾軌」列入「可行性評估」報告，送中央審查通過，比照綠線延至大坑，做好規畫即可繼續推進。
交通部7月2日有條件通過台中市機場捷運可行性評估報告，台中市議會臨時會昨進行專案報告，市府提出機場捷運進度等成果。民進黨議員施志昌、楊典忠要求路線延伸到清水、台中港，不要讓海線居民再空等。
施志昌指出，清水人要的是實際建設，中央支持台中軌道建設發展，行政院也同意台中市新設捷運工程局，但清水人還是等不到機場捷運。他指出，2020年他曾質詢過關於捷運橘線延伸清水一事，當時交通局稱已預留尾軌延伸清水，盧秀燕也說：「8年內應該有機會」，但盧已第二任，卻完全看不到進度，難道還要等10年？
市議員楊典忠說，胡志強時期機場捷運規畫連接台中港、台中機場，盧市府提可行性評估時卻刪台中港段，他要求市府恢復橘線原規畫路線，從台中港沿清水續接機場、大雅北屯、台中市區、大里霧峰，增進捷運橘線效益，落實照顧海線鄉親。
「我上任前是沒有留尾軌的」盧秀燕說明，市府規畫將「預留尾軌」列入報告，送中央審查通過；很多人聽不懂「尾軌」，現在台中捷運綠線可以延伸到大坑，就是先留尾軌，然後發展成路線，當初如沒有留尾軌，綠線就不能延伸到大坑。
交通局長葉昭甫表示，預留尾軌就是確定要做，與綠線延伸大坑一樣，根據中央規定，要先把延伸路網做好規畫，後續才能繼續推動。
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