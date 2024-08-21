鍋烤節票選出爐 盧秀燕趕到這4家貼紅榜祝賀拿第一
第二屆台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選結果今出爐，市長盧秀燕造訪火鍋燒烤品牌、巷弄四大組別冠軍。經發局指出，台中餐飲家數成長3%，營收成長2至3成，市府在夏天逆向行銷火鍋及燒烤，成功打出鍋烤節名聲。
市長盧秀燕親赴店家貼榜恭賀，她表示，今年店家參與踴躍，近600家業者報名，能夠脫穎而出，拿到第一名非常不容易，祝賀冠軍店家大發利市。
經發局長張峯源表示，第二屆鍋烤節吸引近600家業者報名，在台中發跡創店的就有428家、占比逾7成，非連鎖品牌單店達236家、占總數4成，眾多知名連鎖品牌齊響應，催出近500萬張票，預期「朝聖得獎店家」將會再颳起一陣旋風！
「火鍋品牌組」冠軍是「新馬辣公益店」，主打麻辣鴛鴦鍋吃到飽，不到千元可享受頂級和牛、超大海虎蝦等超過150種食材，還有24種口味品牌冰淇淋及飲品，有不少粉絲。
「火鍋巷弄美食組」冠軍是發跡台中的「八豆食府精緻鍋物」，也是「飛花落院」同品牌，主打鑄鐵鍋能鎖住食材鮮甜原味，加上20種肉品、多樣海鮮及鮮蔬，搭配招牌番茄、南瓜湯底，還有必點蕾絲麵，是崇德路一級戰區高評價店家之一。
「燒烤品牌組」冠軍「老井極上燒肉美村店」也發跡台中，是經典日式燒肉代表，主打A5和牛、牛舌及鮮蝦等高級海陸食材，還有桌邊代烤、代切服務，另有雞湯、小菜及醋飲免費續點，美味、服務及CP值兼具。
「燒烤巷弄美食組」冠軍「乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳」以海線最美夕陽及夜景為號召，燒烤以鮮蚵吃到飽為主打，搭配上百種生鮮食材及熟食，強調聚餐享受派對。
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