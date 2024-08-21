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台中豐原慈濟宮彩繪龍柱惹議 廟方請專家修復原狀

中央社／ 台中21日電

台中市豐原區慈濟宮今年底舉辦300年大醮，廟宇修繕工程因彩繪龍柱及在廟頂設置燈光，引發討論。廟方今天表示，請專業修復團隊去除豔麗漆色，恢復龍柱原貌。

豐原慈濟宮今年底將舉辦300年大醮，進行廟宇修繕工程，彩繪廟前龍柱並在廟頂設置彩色燈光，引發討論。反對者認為，彩繪破壞百年龍柱的古樸之美，也有可能影響龍柱壽命，彩燈在夜間閃爍，十分艷俗。

慈濟宮主委陳志鋒表示，廟方的初衷，本是因建醮盛典才循傳統進行修繕，考量三川殿龍柱數10年風吹日曬，為防治風化所以彩繪保護，對於各界意見，廟方接受批評並參考意見。

陳志鋒指出，慈濟宮建築與構件雖非法定的文化資產，仍邀請專業人士組成文化資產修護專業修護團隊，恢復及維護龍柱的原樣貌及原材料。

但因修復期程需要6個月以上，來不及在建醮前完成，又因建醮科儀活動眾多，廟方決定在建醮結束後，預計12月中旬開始進行，過渡期將以龍柱原貌的大圖輸出暫代。龍柱彩繪清潔及維護所增費用，將由中區玉皇壇總理張順麗贊助。

建醮 彩繪 慈濟

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