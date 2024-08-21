台中鍋烤節592家與賽 四大冠軍今出爐盧秀燕親貼紅榜

2024台中鍋烤節今揭曉「十大火鍋燒烤店家」票選結果，各組第一名分別是火鍋品牌組新馬辣經典麻辣鍋台中公益店，火鍋巷弄美食組八豆食府精緻鍋物、燒烤品牌組老井極上燒肉美村店、燒烤巷弄美食組乳牛牧場戶外碳烤獲得，市長盧秀燕登門貼紅榜祝賀。

第二屆台中鍋烤節，今年592家報名、總投票數近500萬票，超越首屆、雙破紀錄。

市長盧秀燕今揭曉「十大火鍋燒烤店家」，四大組別冠軍分別由新馬辣經典麻辣鍋公益店、老井極上燒肉美村店、八豆食府精緻鍋物、乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳獲得；現場抽出壓軸汽車大獎得主，幸運兒開心，天天投票終獲獎。

「金饗獎」評比同步揭曉，包含8德司創意餐館、KoDo和牛燒肉公益店、瓦庫燒肉、灰鴿/鍋南屯店、匠屋燒肉崇德館、老乾杯台中市政店、老四川-紅亭迴轉麻辣鍋、屋馬燒肉崇德店、昭日堂燒肉、海底撈火鍋台中中友店、笨豬跳韓式燒肉台中店、涮屋馬惠中店、覓·鍋物、清真恩德元餃子館、萬客什鍋漢口創始總店、瘋蝦吃到飽、熊夯烤吧、激旨燒鳥等18家。

盧秀燕今抽出汽車大獎，是超過百萬組序號中抽出的唯一幸運兒，盧親自Call Out中獎人。獲獎的台中西屯區鄭先生接通，強調「他天天投票」，另抽出最後百組萬元抵用券，總計300組的萬元券將可消費至9月30日。