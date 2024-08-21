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盧秀燕颱風訪美二進二出國門 臨時會藍綠動員搶攻防

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員聯合質詢，批評市長盧秀燕颱風期間訪美，問市長是市民還是僑民重要？記者陳秋雲/攝影
民進黨議員聯合質詢，批評市長盧秀燕颱風期間訪美，問市長是市民還是僑民重要？記者陳秋雲/攝影

台中市議員陳俞融針對市長盧秀燕凱米颱風期間訪美後又折返台中，質疑盧市長「二進二出」台灣美國，心繫市民還是僑民？國民黨議員則說市長辛苦了，兼顧防災與國際誠信。

台中市議會今進行市長盧秀燕訪美成果等專案報告，藍綠議員不到8點就到議場按燈搶發言。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤與鄭功進猛攻，批市長盧秀燕在颱風期間訪美，二進二出國門。

陳俞融表示，完全不能認同盧秀燕在颱風離開當晚就馬上出發訪美的行為，盧在臉書說台中市「沒有安全疑慮」情況下才選擇再度出訪。

但颱風過後災情才明朗，陳俞融舉例說，和平區大雪山社區出現停電6天半，居民四處求援，洗腎病患等垂危，難道偏鄉的台中市民比僑民還不重要嗎?

陳俞融提醒，盧市長的角色應是要帶領市府同仁把工作完成，自己跑去美國，也沒看到相關城市外交實質成效，盧市長任內到目前為止，姊妹市數量增加仍然「掛零」。

議員林德宇問市長盧秀燕接著是否安排出訪？他表示，據了解到市府著墨「訪日」，盧秀燕說，市府對城市外交一直評估，如有具體，再向大家報告。

議員陳淑華痛批，凱米颱風侵台前一周就預測颱風會直撲台灣，所有訊息都指向颱風會侵襲台灣，既知風雨難測，可能造成嚴重災情，卻還在7月23日凌晨搭機前往美國，落地美國6小時後又搭機返回台灣，這樣的決策過程令人質疑。

盧秀燕回應，因為要成為市民的後盾，所以遇到重大颱風，雖正在訪美，仍一定會趕回來，而至於颱風離開後為何又回去繼續訪美，盧市長說，是因為先前已經跟聖地牙哥市長約好，而且颱風警報已經解除，也代表天然災害已經解除達安全標準，所以再次前往美國。至於議員所提和平區災情問題，由於交通中斷，當時水和糧食都是由市府靠人力送達。

國民黨議員陳政顯、賴義鍠、黃佳恬等人表示「顧台中」「拚外交」哪件不註做？前市長林佳龍出國12次，盧秀燕出訪被罵、不出訪也被罵。

國民黨議員肯定盧秀燕二進二出台灣與美國之間，既守與國際友人的誠信，也兼顧防災，辛苦了！

國民黨議員陳政顯等人，肯定盧秀燕訪美，二進二出辛苦了！記者陳秋雲／攝影
國民黨議員陳政顯等人，肯定盧秀燕訪美，二進二出辛苦了！記者陳秋雲／攝影

凱米颱風 盧秀燕 議員

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