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颱風警報解除赴美惹議 盧秀燕：失約有損城市形象

中央社／ 台中21日電

台中市長盧秀燕出訪美西遇颱風來襲，2度折返惹議。市議員不滿颱風過後梨山橋斷停電，盧秀燕只顧僑民不顧市民，救災工作丟給基層。盧秀燕表示，兼顧市政與外交，訪美失約損害台中市形象。

盧秀燕7月22日出訪美西，預計10天訪美行程，這是她任內6年間首度訪美。23日她降落西雅圖後，因颱風凱米逼近台灣，決定返台坐鎮防颱。26日上午颱風警報解除，晚間盧秀燕搭機繼續訪美行程，10天2度來回引發爭議。

台中市議會今天召開臨時會，民進黨籍市議員陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤質詢提到，颱風警報早上解除，盧秀燕當天晚上立刻搭機赴美，梨山地區橋斷停電，垃圾堆積成山，災後修復工作全部丟給基層處理，「偏鄉市民比僑民還不重要嗎」。

盧秀燕答詢，7月26日颱風警報解除後，大部分的市民生活已恢復正常，才會決定再次赴美。市府支援和平區梨山斷電斷糧情況，以人工搶進搬運物資，中央搶修道路。

國民黨市議員吳瓊華、林霈涵、陳政顯、朱暖英都支持盧秀燕訪美進行城市外交。盧秀燕表示，自己就像職業婦女，又要工作又要把家裡顧好，出訪前氣象報告顯示台中不會發布颱風警報，未料她一上機就發布颱風警報，她非趕回來不可，這是她的職責也是對自己的要求。

再度啟程訪美，盧秀燕坦言曾猶豫「要再去嗎」，搭飛機真的很累，加上忙著防災幾乎都沒有休息。她說，但是誠信很重要，聖地牙哥市為全美第八大城市，僑胞集中，聖地牙哥市長適逢選舉期間，已為台中市改變行程，台中市不能失約，聖地牙哥市長也因她接續訪美而感動，認為台中市是守信用的城市，兼顧市政、外交至關重要。

盧秀燕 颱風

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