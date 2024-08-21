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橘線取消進清水引錯愕 盧秀燕：預留尾軌就是要推進

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌質疑，市長盧秀燕說的機場捷運在任內有機會延伸到清水。盧秀燕表示留尾軌就是推進。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌質疑，市長盧秀燕說的機場捷運在任內有機會延伸到清水。盧秀燕表示留尾軌就是推進。圖／施志昌提供

台中市議員施志昌批市府，地方要求機場捷運（橘線）延伸清水，結果空轉至今現在難道還要再等10年？議員楊典忠表示應按原計畫進到台中港。盧秀燕表示，她任內預留「尾軌」到清水，比照綠線延至大坑，做好規畫才能繼續推進。

施志昌表示，市長盧秀燕需要清水的時候，就說清水人口破9萬好棒棒，還辦活動送禮物，但這些都是虛的，清水人要的是實際建設，中央大力支持台中軌道建設發展，近期也同意台中新設捷運工程局，清水人還等不到，捷運橘線是否延伸清水就是最好的例子。

施志昌指出，2020年時，他曾質詢過關於捷運橘線延伸清水一事，當時交通局葉局長說有預留尾軌延伸清水，而盧秀燕市長說：「8年內應該有機會。」市長已經第二任，施志昌批評，盧市長也連任了，怎麼過了這麼久，還是沒進度難道還要等10年？

盧秀燕表示，機場捷運（橘線）可行性評估就是盧市府任內將「預留尾軌」列入「可行性評估」報告，送中央審查通過。

市議員楊典忠表示，台中捷運橘線今年7月2日交通部有條件通過橘線可行性評估報告，但市府把台中港段的捷運路段做成「預留尾軌」的方式處理。前市長胡志強時原規畫是連接台中港、台中機場雙港，盧市府提可行性評估卻刪掉台中港段，讓海線民眾相當錯愕。

楊典忠要求市府，捷運橘線綜合規畫應回復原規畫路線，從台中港沿清水，續接機場、大雅北屯、台中市區、大里霧峰，增進捷運橘線效益，照顧海線鄉親。

交通局長葉昭甫表示，有預留尾軌就是確定要做，與綠線延伸大坑一樣，而根據中央的遊戲規則，要先把延伸的路網做好規畫，後續才能繼續推動此計畫。

台中市議員楊典忠要求機場捷運應該恢復2012年的規劃，經過台中港、台中機場雙港路線。圖／楊典忠提供
台中市議員楊典忠要求機場捷運應該恢復2012年的規劃，經過台中港、台中機場雙港路線。圖／楊典忠提供

施志昌 機場捷運 盧秀燕

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