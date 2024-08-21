台中烏日幼兒園若涉集體施虐 盧秀燕：最重撤照處分

台中烏日區某私立幼兒園發生有教保員不當對待幼生，市府調查再發現另6名教保員也疑涉不當對待，該園勒令停業1年。台中市長盧秀燕今天表示，若調查結果為集體施虐，最嚴重不排除撤照。

台中烏日區1家私立幼兒園日前遭踢爆有幼童遭不當管教，家長發現孩子身上有不明瘀青，被關小黑屋、膠帶綁手等情事，多名家長向警方報案。市府調查發現，涉案教保員確定涉及不當對待，更發現另6名教保員也疑涉不當對待幼生，勒令幼兒園停辦1年。

台中市議會今天召開臨時會，國民黨籍市議員賴義鍠質詢，有關烏日私立幼兒園虐兒案偵辦後續。盧秀燕答詢，不只嚴查還要嚴辦，第一時間懷疑不只1名老師有動手，為保護孩子，勒令幼兒園停業1年，不能讓孩子暴露在未知的風險中。

盧秀燕也說明案件最新進度，24名孩子要自行轉學到其他園所，50多名孩子願意接受市府媒合。她說，保護孩子是第一要務，市府持續嚴查嚴辦，案子還沒有了結，可能不是個別老師的問題，如果是集體施虐的話，最嚴重不排除撤照。

道禾托嬰中心竹北校區傳出虐童事件，道禾教育集團在台中市也有開立幼兒園與實驗小學。無黨籍市議員吳佩芸指出，新竹縣政府的做法除調閱托嬰中心事發前30天的監視器畫面，並且陪同家長全程完整查看影片內容，市長是否支持此作法。

盧秀燕表示支持並說台中市現在就在做。教育局長蔣偉民表示，這2個機構過去評鑑績優，不代表未來也沒問題，後續會繼續稽查。