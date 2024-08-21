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林業保育署台中分署推林下經濟 創綠色經濟活力

中央社／ 台中21日電

林業及自然保育署台中分署今年推出林下經濟課程，包含段木香菇或木耳、森林蜂產品、金線蓮、台灣山茶、天仙果及馬藍等6項，規劃培訓課程，扶持林農創造林下新經濟。

林業保育署台中分署表示，今年度林下經濟全品項課程內容精采多元，並設置段木香菇、森林蜂產品、台灣山茶及天仙果等4處實作示範區，除邀請專家介紹各品項環境選擇、栽培與採收等經營管理、加工與商品開發、產業市場現況、成本利潤分析、風險因應等相關課程。

台中分署指出，實作示範區設置27個蜂箱，學員每週定期查蜂，觀察蜂量、花粉、花蜜情形及除蟎處理並做成紀錄，另由林業試驗所指導學員實際栽植50株天仙果，了解栽植過程及應注意事項。

參與學員表示，課程精彩豐富，課後在培訓群組內相互分享心得及近期成果，累積豐富的經驗及相互合作的夥伴關係。

林業保育署台中分署4年前即導入段木香菇培訓輔導團隊，持續陪伴林農，提供段木香菇栽培、產銷等技能，輔導完成培訓達52人次。

夏季山區午後降雨，濕度充足搭配適宜環境及菌種，林農的段木香菇大爆發，香菇圓潤飽滿具有彈性，1噸段木的香菇產量高達23斤，年產值達新台幣35萬元，為投入林下經濟的林農們注入一劑強心針，更創造山村綠色經濟。

台中分署指出，林業用地經營林下經濟需依「林下經濟經營使用審查作業要點」向相關單位提出申請，轄內國有林承租人可至鄰近工作站洽詢林下經濟申請作業，增加營林收益，從森林及周邊自然資源得到經濟收入。

香菇

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