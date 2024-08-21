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石岡熱氣球嘉年華high3天 九澤CP、宇宙人15組歌手接力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
第四屆台中石岡熱氣球嘉年華8月23日至25日在石岡區土牛運動公園盛大登場。圖／民政局提供
第四屆台中石岡熱氣球嘉年華8月23日至25日在石岡區土牛運動公園盛大登場。圖／民政局提供

第四屆台中石岡熱氣球嘉年華8月23日至25日在石岡區土牛運動公園盛大登場，活動除規劃6場熱氣球繫留升空體驗，另邀九澤CP、宇宙人等15組歌手團體輪番獻唱，8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀，high翻台中山城。

民政局長吳世瑋表示，8月23日上午7時開幕記者會市長盧秀燕將與奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂，歡迎民眾把握機會踴躍參加，一同感受台中山城客庄好風情。

今年熱氣球繫留體驗規劃上、下午共6場，上午場是每天上午5點至7點30分；下午場則是每天下午4點至6點30分，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張。

石岡區長劉素幸表示，今年活動首度規劃連續3天在土牛運動公園舉辦音樂饗宴，8月23日活動首日下午邀民歌手周治平、李明德，還有蘿絲小姐、吳胤呈。

24日有雙人組合「九澤CP」、怕胖團、固定客、桑尼SONNIE、步行者及林育澤等，九澤CP將壓軸登場，並獻唱「天黑請閉眼」、「天亮請睜眼」等曲目，搭配8分鐘絢麗煙火秀。

25日將由宇宙人、陳孟賢、P!SCO、JUD陳泳希、陳亞琦KIKI輪番獻唱，並由今年剛在台北和高雄巨蛋開演唱會的宇宙人帶來壓軸演出，演唱「藍色的你」、「如果我們還在一起」及「一起去跑步」等，最後搭配光雕閉幕噴火秀。

宇宙 熱氣球嘉年華 運動

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