最遙遠的距離？5公尺道路他們卻用5小時才抵達

日前公共電視「無事坐巴士」節目團隊8月19日下午從塔塔加欲往和社，卻因土石流受困台21線新中橫公路132.3K，只好折返從阿里山公路下山，再改由國道3號經水里、信義再回到和社，團隊於臉書貼文，5公尺的道路卻用5個小時才抵達。期間他們目睹阿里山工務段人員處理落石高效率清理路面，對照台21線和台18線的工作效率，認為阿里山工務段同仁值得大大讚賞鼓勵，經過時由衷大喊「辛苦了！」。

有網友分享臉書「無事坐巴士」隨手記，內容是公視製作團隊親身經歷，述敘團隊在8月19日乘坐「台灣好行6739」前往夫妻樹拍攝，午後預計沿新中橫公路下山補拍公路景色，並返回信義鄉和社拍攝羅娜部落空鏡，卻在132.3K 遇到土石流。雨勢不大，卻遇到不到30秒土石堆積高度已超過半個車輪胎。現場有10多輛車不敢涉險通過，因現場手機沒訊號，下午3點多返回夫妻樹停車場，通報負責單位。下午4點49分重回新中橫公路132.3K崩塌處，不見任何工程搶修人員，土石流持續流洩，堆積的高度目測約120多公分。突然有輛休旅車加速企圖衝過土石流，他們在路的另一端不斷示警不要強行通過。

最後拍攝小組決定繞道阿里山公路下山，接國道三號，回南投信義鄉的和社。發文者感嘆，這段路走了5個多小時，但在晚上7點49分下山時經過阿里山公路大約公田岔路附近路段，遇到土石崩塌，工程人員正冒雨搶救，看見這樣的景況，讓他們很感慨。

隔天8月20日他們通過前一天土石流崩塌處，承包廠商當天早上清理完畢後即離開，沿路上山沒有看見任何工程人員指揮、引導、沒有任何警告標示。

他們無法理解為何新中橫公路南投信義鄉這一邊的道路維護與搶修應變，會和阿里山公路的搶修應變措施有如此大的落差？也強調新中橫公路有許多路段的電信訊號不是很好，若是有緊急狀況，民眾也很難向外求援，希望大家用路時都要保持警覺，注意自身安全。

臉書並附上多段影片說明，尤其休旅車欲強行通過土石流畫面令人捏把冷汗。

雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段長蔡衛勇表示，目前阿里山公路全線暢通，但69公里到70多公里路段，之前因受到大雨沖刷過後邊坡裸露關係，土石容易鬆動，工務段將進行修復，用路人經過時要多加小心。