南投市砍路樹 社區民意分歧

南投市仁德路人行道上種植小葉欖仁，近日當地居民發現樹被砍光，痛批市公所帶頭砍樹，難怪地球暖化嚴重，「這個人本的時代還要讓道於車」。市公所強調樹根會亂竄，已破壞人行道鋪面，行走有危險疑慮；先前已邀請民代、里民辦說明會，表決後才推動，未來將加強溝通。

仁德路位在中興新村北側，長約550公尺，兩側種植小葉欖仁和黑板樹，小葉欖仁樹型優美，樹冠夾道如同綠色隧道；這兩天工人駕駛挖土機、電鋸，將小葉欖仁和黑板樹齊根砍除。

何姓居民說，綠蔭讓人免於豔陽高溫，這排小葉欖仁種植20多年，是當地景觀，公所竟帶頭砍樹，種樹永遠趕不上砍樹，難怪地球暖化嚴重；公所退縮人行道，砍樹讓給停車格，本末倒置。

有居民稱小葉欖仁竄根嚴重，人行道崎嶇不平，身障人士或推娃娃車不便，樹根竄入民宅，破壞住宅地坪及側溝排水，颱風季節，小葉欖仁枝幹容易斷裂，影響安全。李姓居民說，黑板樹散發異味、棉絮，陳情多年盼移除，這次公所砍樹獲得社區三分之二住戶同意。但也有民眾批評樹木竄根是因樹穴過小，原本就設計不良。

南投市公所表示，仁德路路樹問題經居民陳情多年，附近有南投特殊學校，申請中央補助推動改善工程，1月在營北里舉辦說明會，經表決多數贊成移除樹木，縮減人行道、增加停車空間，改善當地交通；該計畫中央補助2700萬元，目前已動工，預計12月底完工。