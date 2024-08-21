公共自行車強制保險 台中觀望

公共自行車越來越普及，微笑單車YouBike推出2.0E電輔車，更受歡迎。北北桃7月起，要求投保傷害險才能騎乘2.0E，台中仍未比照，目前僅6成5納保。議員表示，電輔車車速快，加上台中自行車死傷數六都最高，有必要強制納保。中市交通局長葉昭甫說，新註冊會員會主動詢問是否加保，將參考北北桃辦理狀況再研議。

桃園市2018年推動公共自行車免費傷害險，2019年12月起，新註冊會員會自動加保，今年7月起騎乘電輔車強制加保；市府表示，新制上路前投保率為72.5%，實施迄今已提高到90.5%，新制帶動投保率，讓騎士更有保障。

台中市議會臨時會昨開議，台中市審計處報告指出，中市公共自行車站1317站，高居各縣市第一，公共自行車傷害險投保率從2021年37.27%逐年上升，去年達65.84%，全台仍有607萬人、34.16%未納保。據道安資訊網顯示，中市2023年自行車死傷人數3484人，六都第一，其次為台南、高雄。

民進黨議員黃守達說，北北桃7月起強制納保，才能騎乘電輔車，帶動整體投保率，中市也應該跟進，與其宣傳納保，不如強制推動；畢竟電輔車車速快，更容易發生事故，投保可多給市民保障。國民黨議員李文傑說，中市公共自行車傷害險投保仍有3成多未加入，有努力空間，既然是免費保險，應加強輔導市民納保，可多一分保障。

葉昭甫說，部分縣市要求租公共自行車前，得投保傷害險，中市新註冊會員，系統會提醒加入保險，但開放給使用者自行選擇；刷卡借車時，也會提醒投保傷害險；針對議員建議，將就北北桃實施狀況再研議。

中市交通局表示，投保免費公共自行車傷害險，因騎乘發生事故，導致失能、死亡，可獲得100萬元理賠，受傷住院者每天醫療險1000元，若導致第三人受傷、死亡，最高理賠200萬元；去年至今年7月，共有52件傷害險申請案。