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南投市仁德路路樹竄根遭移除 公所：說明會居民共識

中央社／ 南投20日電

南投市公所連日砍光仁德路小葉欖仁路樹，有民眾認不應輕易砍樹，有人則苦於樹根亂竄傷損住宅；公所表示，砍樹是因居民陳情多年、1月說明會決議通過，將改善人行道及停車空間。

仁德路種植小葉欖仁及黑板樹，這2天有工人前往砍除，有居民說，小葉欖仁種植多年，已成當地景觀特色，卻因未妥善維護慘遭砍光，令人惋惜。

不過，有當地居民說，小葉欖仁竄根嚴重，不僅人行道突起，在上面推輪椅很不方便，有民宅地板、化糞池都被破壞，側溝排水也受影響。

南投市公所表示，居民針對路樹竄根問題已反映多年，加上人行道太寬，導致車輛停車空間不足，公所向內政部國土管理署爭取學校周邊道路及人行道改善工程，今年1月說明會獲居民同意決議移除路樹，並縮減人行道、增加停車空間。

公所表示，國土署補助新台幣逾2000萬元，將進行約550公尺人行道及路面改善，預計12月完工。

人行道 南投 路樹

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