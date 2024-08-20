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南投擔心被判「死刑」 許淑華：國土計畫法不能急上路

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
內政部次長董建宏（左三）、南投縣長許淑華（左二）溝通國土計畫法實施問題。圖／南投縣政府提供
內政部次長董建宏（左三）、南投縣長許淑華（左二）溝通國土計畫法實施問題。圖／南投縣政府提供

內政部希望國土計畫法明年4月如期上路，南投縣長許淑華說，南投縣73.91%土地畫為國土保育區，城鄉發展區僅3%，縣民擔心實施細節未公布前，國土計畫法就上路，如同被判「死刑」，希望中央能先回覆各縣市提出的問題，中央地方合作一起解決，才能讓民眾支持這項政策。

國土計畫法國土功能分區畫設，引起各縣市反彈，南投縣議會決議，中央未提出妥適方案前，暫不送內政部審議。內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修上周拜會南投縣府，希望縣府將功能分區圖送交國土計畫審議會討論。

許淑華說，國土計畫法對都會型和鄉村型縣市落差很大，南投縣將近7成4土地畫為國土保育區，縣民都擔心將來農業、觀光發展都受影響，中央如果明年上路，鄉親擔心被判「死刑」，堅決反對。縣議會也決議，未經議會准許，功能分區圖暫不送內政部審議，並要求中央暫緩公告實施。

許淑華說，她當面向行政院長卓榮泰反映南投鄉親對國土計畫法的疑慮，卓院長也表示，能理解都會型和鄉村型縣市在國土分區上的落差，中央會聽取縣市意見，讓國土計畫法更符合各縣市需求。

上周內政部次長董建宏到南投，南投縣政府也根據民眾意見，包括原住民土地權益等，向內政部提出18個建議案。內政部釋出善意，會帶回討論，並盡快回覆說明。她認為，只要中央願意配合，先逐一答覆各縣市提出問題，並提供具體的實施細則，民眾可以瞭解，並確保權益不受影響，大家才會配合政府政策。

否則，縣府根據議會決議和保障縣民權益，縣府無法將功能分區圖送交內政部審議。中央沒有周全的實施細則或子法，屆時縣市政府也難以配合執行，徒增民怨。

內政部 國土計畫法

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