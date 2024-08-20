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彰化員林市祖父母節好禮相送 這周日別錯過「愛的告白」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市祖父母節提倡跨世代親情。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市祖父母節提倡跨世代親情。記者簡慧珍／攝影

每年8月的第4個星期日是「祖父母節」，員林市將舉辦慶祝活動，並設計趣味的祖孫互動遊戲，可獲贈限量愛的禮物，民眾本（8）月25日別忘了攜老扶幼到員林公園，參加遊戲就有機會得到「愛的抱枕」等好禮。

員林市公所主任秘書賴冠宇、市民代表會主席張國良和多名縣議員、里長，今在員林公園宣傳員林市祖父母節慶祝活動。賴冠宇表示，祖孫兩人一組上台，完成真情告白即可獲得紀念抱枕，參加指定闖關任務並獲戳章可獲限量禮品，活動採線上報名預約，今（20日）開放報名，詳情可洽員林市公所官網。

這個星期日（25日）舞台區氣球秀互動表演，分送免費爆米花，到場打卡即贈限量小禮，民眾別錯過和家人共度溫馨快樂時光。

參加今年彰化縣員林市祖父母節「愛的告白」，通過者可獲贈愛的抱枕。圖／員林市公所提供
參加今年彰化縣員林市祖父母節「愛的告白」，通過者可獲贈愛的抱枕。圖／員林市公所提供

告白 員林 祖父母節

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