南投市仁德路路樹遭砍光 居民怒：難怪地球暖化嚴重
南投市仁德路種植小葉欖仁，這兩天卻被市公所砍光。居民痛批，現在高溫熱到受不了，公所卻帶頭砍路樹，難怪地球暖化嚴重。也有居民認為，小葉欖仁樹根亂竄，造成人行道、民宅受損，加上颱風容易枝幹折斷，支持移除改善交通安全。
南投市仁德路位在中興新村北側，長約550公尺，兩側種植小葉欖仁和部分黑板樹，小葉欖仁樹型優美，樹冠夾道如同綠色隧道。不過，這兩天工人駕駛挖土機、電鋸，將小葉欖仁和黑板樹齊根砍除。
何姓居民說，仁德路小葉欖仁綠蔭讓人免於豔陽高溫，也是當地景觀特色，尤其，小葉欖仁種植20多年相當不容易，公所不妥善維護，反而帶頭砍樹，種樹永砍趕不上砍樹，難怪地球暖化嚴重，而且聽說，公所砍樹是為了縮小人行道，並在路旁規畫停車格，根本就是本末倒置。
不過，有居民持不同看法，小葉欖仁樹型優美，但竄根情況嚴重，不只人行道崎嶇不平，身障人士或家長推娃娃車相當不便，且樹根竄入民宅，破壞住宅地坪及側溝排水，且颱風季節，小葉欖仁枝幹容易斷裂，影響安全。
李姓居民說，黑板樹會散發異味和飄散棉絮，居民忍受多年早就陳情，希望能移除，這次公所砍除樹木，獲得社區3分之2住戶同意。
南投市公所表示，仁德路因年久失修、路樹樹根等影響，居民陳情要求移除，加上附近又有南投特殊學校，為了改善人行道通行安全。公所向內政部國土計畫屬爭取「特殊教育學校周邊道路及人行道改善工程」，今年1月並在營北里舉辦說明會，邀請里民、代表和議員參加，經表決多數居民贊成移除樹木，並縮減人行道、增加停車空間，改善當地交通。
這項計畫也獲國土署支持，補助2700萬元，公所自籌4百萬元，將從中學西路至仁愛路之間，總長約550公尺，進行人行道及路面改善。從7月25日施工，預計12月21日完工，因為人行道退縮，讓出停車空間後，剩下寬度並不足，將不再種植路樹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言