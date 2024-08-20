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南投市仁德路路樹遭砍光 居民怒：難怪地球暖化嚴重

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市仁德路小葉欖仁遭公所移除，居民痛心種植20多年的路樹竟遭砍光。記者江良誠／攝影
南投市仁德路小葉欖仁遭公所移除，居民痛心種植20多年的路樹竟遭砍光。記者江良誠／攝影

南投市仁德路種植小葉欖仁，這兩天卻被市公所砍光。居民痛批，現在高溫熱到受不了，公所卻帶頭砍路樹，難怪地球暖化嚴重。也有居民認為，小葉欖仁樹根亂竄，造成人行道、民宅受損，加上颱風容易枝幹折斷，支持移除改善交通安全。

南投市仁德路位在中興新村北側，長約550公尺，兩側種植小葉欖仁和部分黑板樹，小葉欖仁樹型優美，樹冠夾道如同綠色隧道。不過，這兩天工人駕駛挖土機、電鋸，將小葉欖仁和黑板樹齊根砍除。

何姓居民說，仁德路小葉欖仁綠蔭讓人免於豔陽高溫，也是當地景觀特色，尤其，小葉欖仁種植20多年相當不容易，公所不妥善維護，反而帶頭砍樹，種樹永砍趕不上砍樹，難怪地球暖化嚴重，而且聽說，公所砍樹是為了縮小人行道，並在路旁規畫停車格，根本就是本末倒置。

不過，有居民持不同看法，小葉欖仁樹型優美，但竄根情況嚴重，不只人行道崎嶇不平，身障人士或家長推娃娃車相當不便，且樹根竄入民宅，破壞住宅地坪及側溝排水，且颱風季節，小葉欖仁枝幹容易斷裂，影響安全。

李姓居民說，黑板樹會散發異味和飄散棉絮，居民忍受多年早就陳情，希望能移除，這次公所砍除樹木，獲得社區3分之2住戶同意。

南投市公所表示，仁德路因年久失修、路樹樹根等影響，居民陳情要求移除，加上附近又有南投特殊學校，為了改善人行道通行安全。公所向內政部國土計畫屬爭取「特殊教育學校周邊道路及人行道改善工程」，今年1月並在營北里舉辦說明會，邀請里民、代表和議員參加，經表決多數居民贊成移除樹木，並縮減人行道、增加停車空間，改善當地交通。

這項計畫也獲國土署支持，補助2700萬元，公所自籌4百萬元，將從中學西路至仁愛路之間，總長約550公尺，進行人行道及路面改善。從7月25日施工，預計12月21日完工，因為人行道退縮，讓出停車空間後，剩下寬度並不足，將不再種植路樹。

南投市仁德路種植小葉欖仁是當地特色，但人行道鋪面和花台都因竄根，四分五裂崎嶇不平。記者江良誠／攝影
南投市仁德路種植小葉欖仁是當地特色，但人行道鋪面和花台都因竄根，四分五裂崎嶇不平。記者江良誠／攝影
南投市仁德路小葉欖仁遭公所移除，居民痛心種植20多年的路樹竟遭砍光。記者江良誠／攝影
南投市仁德路小葉欖仁遭公所移除，居民痛心種植20多年的路樹竟遭砍光。記者江良誠／攝影
南投市仁德路小葉欖仁遭砍光，但也居民抱怨樹根竄根嚴重，影響行人通行安全。記者江良誠／攝影
南投市仁德路小葉欖仁遭砍光，但也居民抱怨樹根竄根嚴重，影響行人通行安全。記者江良誠／攝影

人行道 南投 黑板樹

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