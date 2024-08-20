快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

台中頭汴里活動中心拆2年還是空地？何欣純爭取納前瞻

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中太平區頭汴、聖和里聯合活動中心因經費未到位，遲未興建，至今仍為一片空地，立委何欣純今邀相關單位會勘。記者趙容萱／攝影
台中太平區頭汴、聖和里聯合活動中心因經費未到位，遲未興建，至今仍為一片空地，立委何欣純今邀相關單位會勘。記者趙容萱／攝影

台中太平區頭汴里及聖和里活動中心因老舊，市府2年前拆除頭汴里活動中心，計畫興建聯合活動中心，因人工和物料飆漲，經費調整後還有逾千萬經費未到位，工程被迫延宕，至今仍為一片空地，里民只能擠在舊的活動中心很克難。立委何欣純今邀集內政部民政司及太平區公所等單位到現場會勘。太平區公所說，預計今年9月發包；何欣純說，爭取納入明年前瞻計畫補助，讓活動中心順利興建，早日落成啟用。

何欣純今邀內政部民政司長鄭英弘、太平區公所主秘李愛國、農建課長黃國民、市議員張玉嬿、蔡耀頡、頭汴里長江思涵、聖和里長劉佳明等人會勘。

原頭汴里及聖和里活動中心都是1981年興建，歷經921地震，安全堪虞，台中市政府規畫在頭汴活動中心原址新建2里共用的聯合活動中心，分年編列共4428萬元興建，未料因遇人工和物料飆漲，工程經費調整到5487萬元，還有逾1000萬經費待籌措，原預定今年動工也被迫延宕。

何欣純說，頭汴、聖和2里活動中心，社區居民使用量大，1周使用超過5天，有長輩關懷據點共餐需求，也有孩子的課後照顧需求，目前由台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫執行中，立院9月即將開議為預算會期，她將全力爭取並支持納入城鄉基礎建設計畫。

江思涵說，頭汴里活動中心2年前拆掉，地方原本開心期盼有新的活動中心，沒想到2年過去還沒蓋，現在還是一片空地，里民只能擠在舊的聖和里活動中心，關懷據點供餐，還要另租地搭帳棚煮食，真的很克難，盼中央盡快補助讓經費到位，早日興建興建聯合活動中心。

太平公所農建課長黃國民說明，新的聯合活動中心規畫4層樓建築，總經費5487萬，目前市府已核定4428萬元，尚不足1059萬元，今年8月上網公告招標，預計9月3日開標，希望能獲得中央補助讓工程順利發包、推動。

台中太平區頭汴、聖和里聯合活動中心因經費未到位，遲未興建，至今仍為一片空地。記者趙容萱／攝影
台中太平區頭汴、聖和里聯合活動中心因經費未到位，遲未興建，至今仍為一片空地。記者趙容萱／攝影
台中太平區頭汴、聖和里聯合活動中心因經費未到位，遲未興建，至今仍為一片空地，立委何欣純（右二）今邀相關單位會勘。記者趙容萱／攝影
台中太平區頭汴、聖和里聯合活動中心因經費未到位，遲未興建，至今仍為一片空地，立委何欣純（右二）今邀相關單位會勘。記者趙容萱／攝影

何欣純 內政部

延伸閱讀

鄭麗君揭深度節能政策 用電大戶有棍子也有「蘿蔔」

農業部公告 台中全市農產全品項納入現金救助

何欣純直搗江啟臣鐵票區 連3天「和平專案」梨山聽民瘼

何欣純會勘台中神岡災情 盼盧秀燕關心受災狀況

相關新聞

美女議員質疑老爸處長 台中審計處對中市府「放水」

台中市各黨派多位議員今齊指出，台中審計處每年厚厚一本報告，但年年重複多數問題，不見市府改善，真有監督功能?審計處長吳錦祥...

南投市仁德路路樹遭砍光 居民怒：難怪地球暖化嚴重

南投市仁德路種植小葉欖仁，這兩天卻被市公所砍光。居民痛批，現在高溫熱到受不了，公所卻帶頭砍路樹，難怪地球暖化嚴重。也有居...

台中頭汴里活動中心拆2年還是空地？何欣純爭取納前瞻

台中太平區頭汴里及聖和里活動中心因老舊，市府2年前拆除頭汴里活動中心，計畫興建聯合活動中心，因人工和物料飆漲，經費調整後...

行人死傷六都最高 盧秀燕：1至5月全國降幅最多再努力

台中市推動人本交通，但去年行人死傷數六都最高。議員批評太離譜，並指科技執法的路口越來多，賺飽罰款卻無法遏阻死傷人數。警局...

影／絕美白浪捲溪床 南投眉溪甜根子草開花了

節氣立秋已過，近處暑，代表夏天暑氣逐漸消退，漸入秋季。南投埔里眉溪沿岸溪床的甜根子草進入花期，雪白的甜根子草和翠綠青草隨...

「台灣米界奧斯卡」 彰化兩好米獲2金2銀是最大贏家

有「台灣米界奧斯卡」之稱的「2024年精饌米獎」，在全國69件參賽產品中，以盲樣品評方式評選出5件金質獎、6件銀質獎，彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。