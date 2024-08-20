台中頭汴里活動中心拆2年還是空地？何欣純爭取納前瞻

台中太平區頭汴里及聖和里活動中心因老舊，市府2年前拆除頭汴里活動中心，計畫興建聯合活動中心，因人工和物料飆漲，經費調整後還有逾千萬經費未到位，工程被迫延宕，至今仍為一片空地，里民只能擠在舊的活動中心很克難。立委何欣純今邀集內政部民政司及太平區公所等單位到現場會勘。太平區公所說，預計今年9月發包；何欣純說，爭取納入明年前瞻計畫補助，讓活動中心順利興建，早日落成啟用。

何欣純今邀內政部民政司長鄭英弘、太平區公所主秘李愛國、農建課長黃國民、市議員張玉嬿、蔡耀頡、頭汴里長江思涵、聖和里長劉佳明等人會勘。

原頭汴里及聖和里活動中心都是1981年興建，歷經921地震，安全堪虞，台中市政府規畫在頭汴活動中心原址新建2里共用的聯合活動中心，分年編列共4428萬元興建，未料因遇人工和物料飆漲，工程經費調整到5487萬元，還有逾1000萬經費待籌措，原預定今年動工也被迫延宕。

何欣純說，頭汴、聖和2里活動中心，社區居民使用量大，1周使用超過5天，有長輩關懷據點共餐需求，也有孩子的課後照顧需求，目前由台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫執行中，立院9月即將開議為預算會期，她將全力爭取並支持納入城鄉基礎建設計畫。

江思涵說，頭汴里活動中心2年前拆掉，地方原本開心期盼有新的活動中心，沒想到2年過去還沒蓋，現在還是一片空地，里民只能擠在舊的聖和里活動中心，關懷據點供餐，還要另租地搭帳棚煮食，真的很克難，盼中央盡快補助讓經費到位，早日興建興建聯合活動中心。