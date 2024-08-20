行人死傷六都最高 盧秀燕：1至5月全國降幅最多再努力

台中市推動人本交通，但去年行人死傷數六都最高。議員批評太離譜，並指科技執法的路口越來多，賺飽罰款卻無法遏阻死傷人數。警局表示設置科技執法路口違規率明顯下降；市長盧秀燕說，今年1至5月死傷都大幅降低，但還要持續努力。

台中市議會臨時會今由台中審計處提出112年度台中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報。審計處統計，2023年事故數上升到3024件、死傷人數2906人，增幅都超過6成，建議應把高肇事路口納入改善計畫。

審計處另指出，3年來，台中市行人事故前五十大肇事路口，有四成尚未納入篩選改善標的，要求市府跨機關分析主要原因，儘速辦理整體交通改善工程，降低行人事故。

議員劉士州指出，2021年到去年， 行人事故從1844件增加到3024件，增加1180件，增幅64%；死傷人數由2021年1779人增至2906人，增加1127人，去年死傷件數與人數都是六都最高。他說，台中市2年來路口設置科技執法的越來越多處，政府罰款收入大增，但死傷人數也越多，太離譜了！

警方指出，以近中友百貨的五岔路口為例，2022年2月間啟用科技執法設備以來，這處台中最複雜路口偵測到違規件數、事故件數，與設置前相比，減幅達61到86％，顯見科技執法對交通事故與違規防制都有成效。

市議員陳文政說，2023年台中行人死傷數以「12歲以下」增幅最明顯，行人死傷數達206件，比前年度增加約1倍，呼籲市府交通局即刻檢討。他說，110年到112年易肇事地點改善工程等計畫共5.3億，執行5.2億，代表交通局「有錢就做，做好做滿」，但去年交安數據讓人洩氣。

市長盧秀燕表示，交通部上月底也提到，今年一到五月台中行人死傷數趨緩，全國降幅全最低，改善有見效，但須持續努力，減至最低。

交通局長葉昭甫說，市府透過工程、執法、宣導強力執行，同時積極推動「人本交通」，盤點學校、醫院、商圈、國民運動中心及公共運輸場站等行人通行量大的路口，透過行穿線退縮、綠斑馬及庇護島、行人專用或早開時相等交通設施，讓交通事故機率降到最低。

市府警察局執法4階段保障行人，淨空行人專用道、掃除道路障礙、加強重點執法期，配合淨空路口計畫。