美女議員質疑老爸處長 台中審計處對中市府「放水」

台中市各黨派多位議員今齊指出，台中審計處每年厚厚一本報告，但年年重複多數問題，不見市府改善，真有監督功能?審計處長吳錦祥也面對其女兒、議員吳佩芸質疑，2022年前淹水感測器近八成裝了無效果批審計處「放水」。另有議員則指審計處要求勞工局未積極爭取勞檢人力，根本「站著講話不腰疼」信口開河。吳錦祥解釋重複是為了強調重要性，希望市府改進。

台中市議會今進行審計部台中審計處112年度台中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告議程，處長吳錦祥的女兒、議員吳佩芸公事公辦，質疑審計處在總決算報告中為市政府擦脂抹粉，許多缺失未見審計處提出檢討，她說，審計部2023年度總決算審核報告提及全國路面淹水感測器，台中高達79%沒有發揮效用，全國第一名，但台中審計處從未檢討過。要求審計處如實報告，督促市府執行預算，有效減緩淹水情形。

議員陳俞融說，審計處年年重複提出的問題，可見市府既未改進，審計監督未見成效。她以全市人均垃圾量為例，2022年六都第二高，2023年六都最高，重複提但越來越嚴重，未實際改善，陳俞融問，若台中市2024年也是六都最高，難道審計處明年報告還是要重複提出？顯示審計報告成效根本有限。

審計處長吳錦祥回應，提出人均垃圾量的問題，是希望大家可以減少垃圾量，且也有陸續調查台中市焚化爐整改的進度，若發現市府執行不力，也會呈報監察院，並將持續監督市府改善，增加垃圾減量成效。

陳淑華指出，112年的審計報告簡直隨便寫寫，台灣已經連續7年歲計盈餘，2023年盈餘高達2790億元，超過總預算一成，其中1260億元債務還本；相較台中市過去幾年財務表現並不好。審計處是在瞌睡嗎？還是審計無視台灣經濟熱絡程度。

陳淑華說，台中賣地超過700多億元，都是一次性財源，助長地價房價的元兇，結果，台中債務沒減多少，審計處指預算賸餘是經濟發展、社會福利支出減少，但市長盧秀燕又公開說社福支出要花很多錢，令人無語。