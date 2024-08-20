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卓榮泰：盼台鐵發展鐵道觀光 讓人看見台灣深度美麗

中央社／ 南投20日電

行政院長卓榮泰今天視察台鐵集集支線基礎設施改善計畫執行情形時表示，期盼台鐵朝鐵道觀光發展，展現每個路線不同特色，吸引各國遊客搭乘，讓大家看見台灣深度美麗。

卓榮泰致詞時表示，集集支線為歷史悠久、發展多樣化的鐵路支線，希望台鐵秉持高效率、安全第一原則，盡速完成集集支線包括軌道路基、車站旅運設施、隧道邊坡安全等改善。

卓榮泰說，南投縣與彰化縣交界地區過去常有石虎出現，因此工程進行過程要特別注重自然生態保護，只有與大自然融合相處，兼顧美麗多樣生態，才是文明社會人類所做的事。

卓榮泰表示，待工程完成後，將透過交通部各種政策協助觀光產業復甦與發展，台鐵可朝向鐵道觀光發展，將每個路線不同特色展現出來，例如高山、浪漫文化等。

卓榮泰說，活絡地方特色須靠地方政府協助，吸引國人及各國觀光客來台灣搭乘鐵道觀光，期盼中央地方攜手合作，讓大家看見台灣深度美麗。

卓榮泰 台鐵 集集

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