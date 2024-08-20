影／絕美白浪捲溪床 南投眉溪甜根子草開花了

節氣立秋已過，近處暑，代表夏天暑氣逐漸消退，漸入秋季。南投埔里眉溪沿岸溪床的甜根子草進入花期，雪白的甜根子草和翠綠青草隨風搖曳，綠波夾白浪的浪漫景致，十分吸睛，文史生態作家潘樵近期透過空拍，記錄這時分的特有美景。

甜根子草是多年生草本植物，因與芒草同為禾本科植物，入秋後常見於溪畔、河床、山坡地等區域，被泛稱為「菅芒」；埔里眉溪溪床沙洲的甜根子草則於每年8月中旬、中元節前後進入花期，近期已見「白浪」來襲，吸引不少人佇足拍照。

當地文史生態作家潘樵也透過空拍機捕捉這時節才有的美景，潘樵說，每到8月，眉溪溪床上的甜根子草便會抽出白色的花穗，也被稱為「8月雪」，而今年入夏颱風多，溪床遭大水沖刷，影響甜根子草生長，面積雖少了很多，但仍然壯觀迷人。