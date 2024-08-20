「台灣米界奧斯卡」 彰化兩好米獲2金2銀是最大贏家
有「台灣米界奧斯卡」之稱的「2024年精饌米獎」，在全國69件參賽產品中，以盲樣品評方式評選出5件金質獎、6件銀質獎，彰化縣米屋智農公司勇奪1座金質獎、2座銀質獎，田中建新碾米工廠榮獲1座金質獎，彰化縣得獎比率達37%，是最大贏家，彰化縣長王惠美稱讚他們擦亮彰化優質農特產品招牌。
彰化縣政府指出，由農業部農糧署舉辦的「精饌米獎」選拔，自2016年辦理迄今，已成為國內米界指標型賽事，為國內稻米消費端最具指標性及公信力的食米競賽，所有參賽樣品都不記名、秘密購買方式取得，深獲業界及消費者重視。
縣府指出，獲得「2024年精饌米獎」香米組金質獎的米屋智農股份有限公司「米屋知本溼地環頸雉有機香米」，為高雄147號，具備細緻Q彈口感，米飯天然淡雅清香等特點；獲得非香米組金質獎的田中建新碾米工廠「TANAKA RICE台灣越光米」，為台南16號，也以米粒口感Q彈、黏彈性適中等特色，獲得評審肯定。
米屋智農股份有限公司除獲香米組金質獎外，另以「大橋頂級CAS越光米」獲得非香米組銀質獎，以及「米屋CAS馥米（台中194號）」獲得香米組銀質獎。
彰化縣長王惠美說，彰化縣此次獲2金質獎2銀質獎，得獎比率達37%，相當不簡單，再次證明彰化稻米的高品質。
王惠美表示，米屋智農股份有限公司及田中建新碾米工廠一路以來堅持高品質，才能於歷年「精饌米獎」獲得亮眼成績，期許好成績能激勵更多業者一同努力，共同擦亮彰化優質農特產品招牌，讓更多國人有機會吃到彰化高品質稻米。
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