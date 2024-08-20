貓羅溪旁蓋美術館 南投縣議員憂淹水

南投縣缺乏大型展演空間，縣府規畫利用鄰近貓羅溪的農工商會展中心，改增建為縣立美術館，不過凱米颱風雨量驚人，造成貓羅溪畔沿線淹水，引發縣議員憂心。文化局表示，該處過去沒淹過水，選址也經專業評估，將加強排水防洪。

南投縣立文化中心1982年完工迄今41年，設施老舊、展演空間不足，縣府評估縣內農工商會展中心使用率偏低，規畫保留活化主建物，利用周邊腹地增建藝文中心、演藝廳，3棟共構興建，打造可容納1200人的縣立美術館。

凱米颱風上月挾帶驚人雨量，南投市貓羅溪宣洩不及，導致溪畔沿線平和里、軍功里一直往南到內轆地區，多處低窪區淹水，貓羅溪堤防外停放數十輛汽車，因來不及移車泡湯。而縣立美術館預定地鄰溪畔，引發議員憂心。

文化局長林榮森說，農工商會展中心區域雖鄰近溪畔，但過去從未淹過水，該中心興建前評估過不會淹水；此次美術館選址，已請專業工程顧問公司二次審查，確認現有區域排水系統良好，後續興建將加強規畫排水防洪。