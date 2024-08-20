彰化垃圾分類之亂 父子毆打清潔隊員

彰化縣今年加強垃圾分類，接連發生民眾與清潔隊員爭執，員林市曹姓兄弟不滿媽媽為了丟保麗龍與楊姓清潔隊員口角，拿棍棒等物品打資源回收車，還上車毆打楊員，曹父也拿棍子敲打回收車；員林市公所報案，昨強調將依傷害、妨害自由、傷害、妨害公務等罪提告曹家三父子。縣府環保局表示，加強宣導分類措施，譴責暴力行為，支持提告。

彰化縣垃圾分類新制掀起「分類之亂」，環保局加強破袋檢查與退運，第1周就退運17車，讓清潔隊欲哭無淚，緊急在臉書「告急」，請鄉親配合垃圾分類、廚餘回收。環保局統計，今年7月和去年同期相較，垃圾減量高達5331噸。

員林市公所主任秘書賴冠宇昨表示，楊姓清潔隊員17日下午2點多，在中東里山腳路收運垃圾，某社區連日清除大量保麗龍，環保局近期實施回收新政策，回收物量大增，建議社區管理員每天丟一點保麗龍，緩解回收載運壓力。

有名婦人代為把保麗龍丟上回收車，誤砸楊員的腳，楊嚇一跳詢問「為何一定要丟？」雙方發生口角，該婦人的2名曹姓兒子認為母親被辱罵，把剩餘保麗龍怒砸上車，其中一人衝上回收車打人，造成楊身上多處受傷，曹父跟著車後拿棍子敲打回收車。

回收車加速駛離，曹男跳下車，跑回家裡開車追趕，還攔下回收車，從後車廂拿出球棒，並且從路旁拿廢棄的鐵椅打回收車，要求楊下車，最後楊報警，曹男才離去。

賴冠宇表示，市民毆打清潔隊員出氣，市公所已經報案，依照妨害公務、傷害罪提告。員林警方也表示，將會傳喚曹姓兄弟到案釐清案情。

溪湖鎮上周有鎮民把青蔥等根莖丟進一般垃圾，劉姓清潔隊員拿起來放到生廚餘桶，勸告下次要改丟生廚餘，對方卻用三字經辱罵；鎮長何炳樺陪劉姓清潔隊員報案，依妨害公務、妨害名譽提告。