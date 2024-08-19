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彰化公寓用北海道木材施工 意外牽起台日妙「姻緣」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市長林世賢（右二)今天與遠道而來的日本北海道森町町長岡嶋康輔（左二)簽署「友好交流協定」，兩地將加強交流。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢（右二)今天與遠道而來的日本北海道森町町長岡嶋康輔（左二)簽署「友好交流協定」，兩地將加強交流。圖／彰化市公所提供

彰化市長林世賢今天與遠道而來的日本北海道森町町長岡嶋康輔簽署「友好交流協定」，林世賢表示，彰化市與森町有不少共通點，兩地同樣自然資源豐富且都致力於發展觀光，期盼未來加強農業、文化、教育與觀光交流，共創互惠雙贏。

彰化市長林世賢與北海道森町（市）町長岡嶋康輔今天在彰化市公所簽署友好交流協定，與會觀禮見證的還有彰化市民代表會主席陳文賓、森町議會議長木村俊広等人，而協助牽起兩地締盟紅線的我國外交部駐札幌辦事處處長粘信士，也透過線上視訊見證此次的簽署儀式。

林世賢表示，彰化市為台灣鐵路山線、海線交會處，也因位處南來北往重要交通樞紐，造就彰化市人文薈萃的文化底蘊，以及鐵道、大佛、廟宇古蹟等特色觀光資源，未來希望與森町加強經驗分享與交流，共創互惠雙贏。

岡嶋康輔表示，本次協定簽署的「姻緣」相當特殊，是緣於彰化市有一棟公寓，使用北海道木材進行牆材及地板施工，以測試北海道木材是否適合台灣氣候與環境。森町擁有豐富的森林資源，希望能夠繼續發展林業和木材產業，追求永續未來，期待透過兩地締結友好交流協定，今後可在商業、觀光等領域都能進一步交流。

市公所也安排岡嶋町長訪問團一行人走訪八卦山風景區，欣賞八卦山大佛莊嚴肅穆，至彰化扇形車庫與戶羽機關車園區，體驗彰化市鐵道文化的新舊風情，並至市區品嚐爌肉飯、木瓜牛奶等道地的小吃。

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