南投茶博結合國慶 中興新村辦升旗典禮...盼展昔日風華

2024南投世界茶業博覽會10月5日至13日登場，除了延續千人茶會、擂茶等經典活動，更因橫跨國慶連假，雙十節當天將於中興新村大操場舉辦升旗典禮，與民眾共同迎接我國生日，也盼旗海重新飄揚，同慶風華。

縣府指出，南投茶博會是縣內指標性大型活動，參加人數連年成長，去年為期9天的活動吸引逾90萬人次，展售金額更達1.7億元，刷新紀錄，今年活動同樣在中興新村盛大登場。

今年茶博會，縣府及各地農會已緊鑼密鼓籌備，千人茶會與千人擂茶等經典活動續辦，千人野餐和千人封茶則調整為大型晚會，而大型主題展館已由各承辦單位招商，戶外攤位預計26日開放報名。

茶博會活動橫跨國慶連假，為加強茶博與雙十國慶的連結，雙十節當天更將於中興新村大操場舉辦升旗典禮，吸引更多民眾到中興新村逛茶博，也重溫早年當地在元旦、國慶日、光復節等旗海飄揚，全民迎接國定紀念日的氛圍。

縣府表示，凍省後，中興新村繁華落盡，縣長許淑華上任後相當重視當地發展，積極活化並辦理活動，盼再現當年風華。今年更將國慶升旗典禮從縣立體育場，移師到中興新村大操場舉行，並搭配茶博會，民眾及各單位代表升旗後能逛茶博。

不過，國慶升旗典禮場地布置仍須配合茶博相關場館配置，而現場空間有限，規模應不會太大，初步規畫，會請攤商配合插國旗，民眾自發性穿搭國旗元素的衣物或飾品，將可得到茶博紀念品或相關優惠，詳細活動內容則還在規畫研擬中。