推廣傳統市場減塑 台中使用環保容器消費可抽獎
為推廣傳統市場減塑消費，台中經發局今天表示，在南屯市場等10處傳統市場辦「傳統市場聯合行銷活動」，22日起至9月5日止的每週二及週四，自帶環保容器消費滿百元就能抽獎。
台中市經濟發展局將於8月22日起至9月5日止的每週二及週四，分別在霧峰市場、大甲第一市場、中義市場、南屯市場、烏日市場、大肚市場、太平市場、神岡市場、清水第一市場及東光市場辦理「傳統市場聯合行銷活動」。
經發局表示，活動期間的每週二、週四上午9時起，民眾只要於活動日至DM指定市場的攤、鋪位消費滿百元，以自備環保袋等非一次性容器盛裝消費產品，即可參加現場抽獎，獎品超過2000份。
經發局指出，每一市場場次的現場獎品都有婆婆媽媽最喜愛的民生必需品，如衛生紙、洗碗精、洗衣球、麵條、罐頭等，部分市場更加碼電烤盤或氣炸鍋等家電，而且每一處市場最大獎皆為50吋電視，消費者可以兼顧環保又能抽獎。
經發局說明，活動盼為傳統市場的平日帶來人潮，吸引民眾用新台幣搭配環保概念幫助攤商增加營收，也可藉由平日悠閒遊逛的心情，放慢採買腳步，用心探索一處處走過歷史遷移等歲月軌跡的市場。
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