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廢棄育苗黑膠軟盆數量可觀 農業大縣彰化列為「事廢」將收費清運

聯合報／ 記者簡慧珍賴香珊／連線即時報導
農民使用黑膠軟盆育苗，彰化縣環保局認定是事業廢棄物。記者簡慧珍／攝影
農民使用黑膠軟盆育苗，彰化縣環保局認定是事業廢棄物。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是農業大縣，農民使用黑膠軟盆育苗相當普遍，廢棄數量龐大卻不明，花的故鄉田尾鄉公所認為黑膠軟盆屬於事業廢棄物，農民應付費處理；彰化縣環保局今表示，已研議清運辦法將提報環境部核備，在此之前可能規定農民購買垃圾袋丟黑膠軟盆。

南投縣埔里鎮花卉產業發達，農民大量使用園藝塑膠資材，南投縣環保局表示，植栽用黑軟盆是否視為事業廢棄物，原則上視丟棄規模大小，由各地清潔隊認定，若是一般民眾少量丟棄可視為家庭垃圾，但農場、農戶等丟棄數量龐大就不該由清潔隊處理，應委託合法環保廠商處理。

彰化縣環保局去年到今年6月密集在職教育鄉鎮市清潔隊，擴大資源回收分類及溪州焚化廠加強破袋檢查，不合格者整車退運的新規定，田尾鄉因田藝塑膠資材特別多，清潔隊一面宣導，一面逐步拒收把園藝塑膠資材當廢棄物的垃圾。

田尾鄉長許淑美說，園藝塑膠資材若是磚紅色花盆可回收，最大問題是植穴盤、黑膠軟盆等塑膠資材，今年初鄉公所曾想過發給桶子丟這些廢棄資材，按桶計費清除，但這些畢竟屬於營業用的事業廢棄物，彰化縣政府沒訂定收費標準，鄉公所不清除這類大量廢棄資材，改為規畫找空地堆放少量廢棄資材，希望縣政府趕快訂出清運收費標準。

田尾鄉上千農家使用黑膠軟盆、植穴盤育苗，清潔隊拒收這類廢棄物，起初農民相當抱怨，因環保新措施令出必行，農民不得不接受；林姓花農表示，黑膠軟盆等資材盡量多次使用，如破損不堪用，就累積起來載到資源回收廠，以每公斤4元請業者代清除。

彰化縣環保局表示，彰化縣是農業大縣，不只田尾鄉，農業鄉鎮都遇到黑膠軟盆和植穴盤、植穴盤等園藝事業廢棄物清除問題，環保局已研議收費辦法，將提交縣務會議審查通過後提報環境部核備施行，在此之前，可能請農民把類似農業事業廢棄物丟進自己付費購買的塑膠袋，交給清潔車清除。

彰化縣是農業大縣，田間常見黑膠軟盆，環保局認定是事業廢棄物。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是農業大縣，田間常見黑膠軟盆，環保局認定是事業廢棄物。記者簡慧珍／攝影

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