彰化最高文學榮譽得獎名單今揭曉 10月在國定古蹟頒獎

磺溪文學獎是彰化縣最高的文學榮譽，文化局今公布第廿六屆文學創作獎的得獎名單，共評選出7名磺溪獎得獎人、30名優選，預訂10月13日在國定古蹟彰化孔子廟頒獎。

第廿六屆磺溪文學獎文學創作獎分為七大類組，各類組得獎人分別是新詩類劉金雄、散文類楊孟煌、短篇小說類徐麗娟、報導文學類張薈茗、微小說類莊金銓、電視電影劇本類林暢、傳統詩類陳文苑。

文化局表示，磺溪是彰化舊名，命名磺溪文學獎寓意代表著全縣最高榮譽，今年文學創作獎邀請林俊頴、朱國珍、陳又津代表不同世代的文學作家為代言人之外，今年9月將舉辦以「報導文學」為主題的文學營，邀請多名專業講師授課，分享撰寫過程的經驗與技巧，增進彰化文學創作風氣。

今年磺溪文學獎主題為「文學的溪，因你而奔騰」，意在喚起創作者對文學的熱情，激勵他們通過文字創作如溪流般自由流動、激昂奔騰，將彰化的故事傳遞給更多人，今年總獎金135萬元，文化局收到投稿收452件，評審委員認為今年的得獎作品題材多樣，關懷層面廣闊，創作者透過不同角度觀察彰化，不論寫物、寫人、寫景、寫情，用不同形式，描寫貼近土地、自我、生活的創作，讓彰化書寫呈現多元的面貌。