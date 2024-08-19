彰化資源回收新制上路！垃圾月減5千噸、清潔隊員宣導被罵忍辱負重

彰化縣環保局7月起推行垃圾分類新制，對各清潔隊實施破袋檢查、甚至退運，第一周就退運17車，讓許多清潔隊欲哭無淚，許多清潔隊在臉書「告急」懇求鄉親配合垃圾分類、廚餘回收，也因此讓垃圾回收量突飛猛進，今年7月和去年同期相較，一個月垃圾減量高達5331噸。

環保局實施退運新制後，各清潔隊加強宣導資源回收，以免被退運，不過也引發不少清潔隊員被罵，溪湖鎮上周就有清潔隊員勸民眾要回收青蔥到生廚餘，被民眾罵三字經，鎮長何炳樺力挺清潔隊員陪同提告妨害公務，上周六也有員林清潔隊員因民眾丟保麗龍衍生口角，清潔隊員被毆，市公所也決定提告。

事實上，清潔隊員因勸導回收，被民眾挑釁層出不窮，彰化市清潔隊以往就曾因隊員在定點垃圾清運站勸民眾要分類，民眾氣呼呼的拿出未分類的物品丟進回收籃後，不斷兇惡的問清潔隊員「你叫什麼名字?」，清潔隊員仍有禮的提醒「本來就應分類哦，這次勸導，以後是會開罰」，但民眾仍不領情，生氣的把垃圾甩進垃圾車，語帶挑釁說「等一下我打人」，直到隊員提醒「我們錄影中哦」，民眾才悻悻然離開。

各清潔隊為求自保及舉發違規未分類者，清潔車和收垃圾定點都會有錄影，彰化縣環保局7月退運新制上路後，許多仍搞不清分類項目的民眾也會把氣出在清潔隊員上，清潔隊承受挨罵和被退運的雙重壓力。

秀水鄉清潔隊7月初曾連續二日各被退一車垃圾車，全鄉共40多噸垃圾被溪州焚化廠退回，罪魁分別是一袋垃圾中有超過12個小塑膠杯，另一車是一小袋垃圾中有超過百分之卅的茶葉渣未回收為生廚餘，清潔隊員只能重新把全車一袋袋垃圾再檢查過，才敢再進焚化場。

彰化環保局長江培根表示，其實被退運的各鄉鎮市17車都是在第一周被退運，接下來垃圾車被破袋檢查後都符合規定，沒再退運了，統計7月全縣清潔隊清運到溪州焚化場的垃圾共1萬7869噸，竟比去年7月同期減少了5324噸，減量高達近23%，顯見垃圾減量及回收又邁進一大步。

環保局統計7月生廚餘的回收量849噸，相較去年同期409噸回收增加一倍，生廚餘回收的菜葉、咖啡渣、茶葉渣等都可再回收做堆肥。

新制也將家居紡織品如棉被、枕頭、絨毛玩具等納入試辦回收項目，彰化縣人口最多的彰化市7月回收的棉被等紡織品高達20噸，清潔隊也提醒民眾若要回收可先向清潔隊登記，再由清潔隊安排去載運的日期，勿直接拿出來給資源回收車，以免再衍生糾紛。