彰化縣府榮獲國家建設卓越獎5獎項 員林衛福大樓年底前啟用
彰化縣政府發包新建的「員林市衛生所暨長照社福大樓」、「彰化市延平公園地下停車場」等榮獲5座國家建設卓越獎，彰化縣長王惠美表示，縣府會持續督促設計監造，確保彰化縣公共工程品質，員林市衛生所暨長照社福大樓已完工，目前正在進行內部裝修，預計今年底前啟用。
彰化縣政府傳捷報，國內年度建設最高獎項「國家建設卓越獎」最近公布，彰化縣拿下最佳施工品質類卓越獎為「員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程」，金質獎為「彰化市延平公園地下停車場興建統包工程」，最佳規劃設計類金質獎為「花壇鄉花壇國民小學活動中心拆除重建工程」、優質獎「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」、優質獎「員林市三和公園地下停車場及活動中心興建統包工程」。
王惠美肯定縣府團隊等相關單位的用心與努力，也感謝評審委員給予高度評價，讓縣府團隊的努力被看見，她表示，縣府會持續督促設計監造及施工團隊落實三級品管機制，此次榮譽不僅是對縣府團隊努力的認可，更是彰化縣在建設領域的重大突破。
「員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程」是彰化縣政府首次於最佳施工品質類中獲得最高榮耀卓越獎，新大樓前身原是閒置荒廢廿多年的員林醫院老舊建築，拆除後，由衛生福利部補助1億527多萬元，縣府配合款1億209多萬元，共2億736萬興建社福大樓。
將華麗轉身的員林市衛生所暨長照社福大樓主體建物已完工，目前進行內部裝修，整合了衛生保健、兒少婦幼福利、長照服務等機能，為縣內首創一站式綜合性服務大樓，建築採全齡化無障礙、節能減碳設計，也將成為老幼共學衛福大樓。
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