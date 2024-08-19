南投縣貓羅溪旁擬蓋美術館 議員憂「鄰近溪畔」水淹美術館

南投縣缺乏大型展演空間，縣府規畫利用農工商會展中心，改增建為縣立美術館。但凱米颱風雨量驚人，造成貓羅溪畔沿線淹水，而其預定地鄰近溪畔，縣議員憂心。文化局表示，該處過去沒淹過水，選址也有經專業評估，也會加強排水防洪。

南投縣立文化中心自1982年完工啟用至今已41年，設施老舊、展演空間不足，縣府評估縣內農工商會展中心使用率偏低，規畫保留活化其主建物，並利用周邊腹地增建藝文中心、演藝廳，由3棟共構興建打造可容納1200人的縣立美術館。

但凱米颱風上月挾帶驚人雨量，南投市貓羅溪宣洩不及，導致溪畔沿線的平和里、軍功里一直往南到內轆地區等多處地勢低窪區域淹水，貓羅溪堤防外停放數十輛汽車，也因來不及移車泡在水中。而縣立美術館預定地鄰近溪畔，引發議員憂心。

縣議員陳玉鈴說，極端氣候導致瞬間雨量難以預測，日前貓羅溪沿線淹水就是如此，因此縣府在美術館選址上，應做足風險評估，畢竟展文空間及設備淹一次就全泡湯了，必須謹慎以對。若真有淹水疑慮，就得有更換遷址或相關防範配套。

縣議員林儒暘、簡千翔及張婉慈紛表示，過去農工商會展中心周邊雖未曾有過淹水狀況，但近年氣候異常，難免會有疑慮，縣府應提出相關監測數據；陳淑惠、吳棋楠則認為，淹水多與都周邊排水或水利設施有關，相關單位須妥善規畫施工。

文化局長林榮森說，農工商會展中心區域雖鄰近溪畔，但過去從未淹過水，該中心興建前也做過相關評估，確認不會淹水；此次美術館選址，也有請專業工程顧問公司二次審查，確認現有區域排水系統良好，後續興建也將加強規畫排水防洪。