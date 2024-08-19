快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣貓羅溪旁擬蓋美術館 議員憂「鄰近溪畔」水淹美術館

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府擬改增建農工商會展中心為縣立美術館，但預定地鄰近貓羅溪，議員憂溪畔恐有淹水危機。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬改增建農工商會展中心為縣立美術館，但預定地鄰近貓羅溪，議員憂溪畔恐有淹水危機。圖／南投縣政府提供

南投縣缺乏大型展演空間，縣府規畫利用農工商會展中心，改增建為縣立美術館。但凱米颱風雨量驚人，造成貓羅溪畔沿線淹水，而其預定地鄰近溪畔，縣議員憂心。文化局表示，該處過去沒淹過水，選址也有經專業評估，也會加強排水防洪。

南投縣立文化中心自1982年完工啟用至今已41年，設施老舊、展演空間不足，縣府評估縣內農工商會展中心使用率偏低，規畫保留活化其主建物，並利用周邊腹地增建藝文中心、演藝廳，由3棟共構興建打造可容納1200人的縣立美術館。

但凱米颱風上月挾帶驚人雨量，南投市貓羅溪宣洩不及，導致溪畔沿線的平和里、軍功里一直往南到內轆地區等多處地勢低窪區域淹水，貓羅溪堤防外停放數十輛汽車，也因來不及移車泡在水中。而縣立美術館預定地鄰近溪畔，引發議員憂心。

縣議員陳玉鈴說，極端氣候導致瞬間雨量難以預測，日前貓羅溪沿線淹水就是如此，因此縣府在美術館選址上，應做足風險評估，畢竟展文空間及設備淹一次就全泡湯了，必須謹慎以對。若真有淹水疑慮，就得有更換遷址或相關防範配套。

縣議員林儒暘、簡千翔及張婉慈紛表示，過去農工商會展中心周邊雖未曾有過淹水狀況，但近年氣候異常，難免會有疑慮，縣府應提出相關監測數據；陳淑惠、吳棋楠則認為，淹水多與都周邊排水或水利設施有關，相關單位須妥善規畫施工。

文化局長林榮森說，農工商會展中心區域雖鄰近溪畔，但過去從未淹過水，該中心興建前也做過相關評估，確認不會淹水；此次美術館選址，也有請專業工程顧問公司二次審查，確認現有區域排水系統良好，後續興建也將加強規畫排水防洪。

凱米颱風 南投縣 淹水 美術館 議員 雨量

延伸閱讀

南投縣出現第1例日本腦炎 竹山一鴿舍捕獲陽性病媒蚊

颱風凱米重創阿里山林鐵又遭低壓帶侵襲 搶修完成日期曝

孩童模仿畢卡索真跡遭制止引眾怒 高美館緊急改規定：開放速寫

特展禁止孩子臨摹⋯高美館惹眾怒 急修正「已開放民眾速寫」

相關新聞

中市議會明開議…今「便當會」衝著盧秀燕來？林右昌：這個想太多

台中市議會本屆第4次臨時會明天開議，民進黨秘書長林右昌今天中午到議會民進黨團「便當會」，被問到是否因開議在即，衝著國民黨...

南投縣出現第1例日本腦炎 竹山一鴿舍捕獲陽性病媒蚊

目前是日本腦炎流行高峰期，截至上周止，不只全台日本腦炎病例共計21例，死亡病例共計2例，皆為本土案例，南投縣衛生局表示，...

廢棄育苗黑膠軟盆數量可觀 農業大縣彰化列為「事廢」將收費清運

彰化縣是農業大縣，農民使用黑膠軟盆育苗相當普遍，廢棄數量龐大卻不明，花的故鄉田尾鄉公所認為黑膠軟盆屬於事業廢棄物，農民應...

彰化最高文學榮譽得獎名單今揭曉 10月在國定古蹟頒獎

磺溪文學獎是彰化縣最高的文學榮譽，文化局今公布第廿六屆文學創作獎的得獎名單，共評選出7名磺溪獎得獎人、30名優選，預訂1...

南投受天宮中元節賑濟孤幽法會 供品捐弱勢不浪費

臺灣玄天上帝信仰中心名間鄉松柏嶺受天宮於中元節舉行中元普度開香儀式，祭拜好兄弟、無主孤魂，完成普度活動後，白米及相關供品…

彰化資源回收新制上路！垃圾月減5千噸、清潔隊員宣導被罵忍辱負重

彰化縣環保局7月起推行垃圾分類新制，對各清潔隊實施破袋檢查、甚至退運，第一周就退運17車，讓許多清潔隊欲哭無淚，許多清潔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。