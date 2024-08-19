中市議會明開議…今「便當會」衝著盧秀燕來？林右昌：這個想太多

台中市議會本屆第4次臨時會明天開議，民進黨秘書長林右昌今天中午到議會民進黨團「便當會」，被問到是否因開議在即，衝著國民黨總統潛在參選人盧秀燕而來？林右昌說「想太多了」呼籲大家不要一直往政治方面思考。

林右昌與各地縣市議員便當會，台中是第一站。邀黨團成員、地方黨部幹部「便當會」，他說，這場座談是為了交換地方政情與建設意見，深耕台中。林說，中央黨部不是在台北市北平東路卅號，而是在部落村里、在巷弄、在廟口與機車行，是接地氣的政黨。

被問到台中議會明開議，林右昌今天來，難道是衝盧秀燕而來「沙盤推演」？林右昌說「這個想太多」，完全是時間上的安排，今早就到高雄、中午到台中，下午到彰化。

林右昌接著又被問到，台中市長盧秀燕是國民黨總統潛在人選，今天開第一場議員便當會，是為2026、2028早作布局？林右昌語氣有些無奈，表示「大家不要一直往政治方面思考」，選舉不是目前重要的考量。

他說，民進黨目前最重要是把施政做好，最近卓內閣將提總預算，都是地方關心的建設，攸關台灣長遠發展，目前最重要的不是選舉、選舉不是最緊迫的工作，主要還是把事做好、做對，人民自然會給機會。怎樣把路線讓民眾了解，讓支持者、中間選民了解目標與方向， 爭取更多選民認同。

他解釋，民進黨地方民代不遺餘力爭取建設，他當內政部長任內也多次到台中動土、揭幕，顯示對中部的關注。民進黨價值是要做到區域均衡，城鄉平衡發展，中央著力建設中部水電、道路與橋梁工程，如今已變科技大城，這是一直努力的成果。

至於對基隆市長謝國樑罷免案是否有信心？林右昌表示，「這要交給選民決定。」