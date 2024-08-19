南投縣出現第1例日本腦炎 竹山一鴿舍捕獲陽性病媒蚊

目前是日本腦炎流行高峰期，截至上周止，不只全台日本腦炎病例共計21例，死亡病例共計2例，皆為本土案例，南投縣衛生局表示，近期因午後強降雨頻繁，潮濕與炎熱的環境，正適合蚊蟲繁殖、活動，縣內已出現第1例日本腦炎，呼籲民眾加強並接種疫苗，預防蚊媒傳染病傳播風險。

南投衛生局指出，縣內日本腦炎個案第1例，是居住於竹山鎮硘磘里，接獲通報確診個案後，立即啟動緊急防治，防疫人員於個案居住地周邊懸掛誘蚊燈進行病媒蚊監測，經查在硘磘里一處鴿舍捕獲病媒蚊，送驗後確定為攜帶日本腦炎病毒陽性的三斑家蚊，竹山鎮公所已啟動全里化學防治，並同步加強衛教宣導及催注適齡幼兒疫苗。

局長陳南松表示，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於豬舍、鴿舍、水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，預防日本腦炎除注意避開高風險環境及採用防蚊措施外，最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒，盡速至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗。

南投衛生局並說，病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾盡量避免於高峰時段在高風險環境附近活動；患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。