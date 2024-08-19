彰化資源回收新措施再爆糾紛 員林公所提告施暴男

彰化縣今年7月起加強垃圾分類措施，經常發生民眾與清潔隊員爭執。員林市公所今表示，前（17）日發生市民為丟保麗龍的媽媽出氣，毆打楊姓清潔隊員，市公所報案並決定提告。員林警方表示，已傳喚動手的市民到案說明。

上周溪湖鎮公所有鎮民把青蔥等根莖丟進一般垃圾，劉姓清潔隊員一面拿到清潔車上的生廚餘桶，一方面勸告下次要改丟生廚餘，被對方用三字經辱罵，鎮長何炳樺陪劉姓清潔隊員報案，依妨害公務、妨害名譽提告。類似衝突無獨有偶，員林市發生兩名曹姓兄弟對清潔隊員暴力相向，市公所報案後，將依妨害公務、傷害罪提告。

市公所主任秘書賴冠宇今表示，17日下午兩點多，楊姓清潔隊員在中東里山腳路執行收運垃圾勤務時，發現某社區連日產生大量保麗龍交給清潔車清運，因環保局近期實施資源回收新政策，導致回收物量大增，楊姓清潔隊員建議社區管理員延後丟棄保麗龍，每天丟一點以緩解回收車的載運壓力。

一名婦人把將要交給回收車的保麗龍丟上回收車，誤砸楊員，楊員嚇一跳，詢問婦人「為何一定要丟？」未料引發口角，婦人的兩個（曹姓）」兒子在一旁認為母親受辱罵，除了把回收物怒砸上車，其中一名曹男還衝上回收車毆打楊員，造成楊員身上多處受傷，回收車趕快駛離，曹男跳下車，跑回家開車開著車追趕並攔下回收車，從他後車廂拿出棒球棍，又從路旁拿廢棄鐵椅等物品，要求楊員下車，楊員報警，男子才悻悻離去。

員林市公所主秘賴冠宇表示，市長游振雄和市公所團隊對暴力為強烈譴責，今出面捍衛同仁權益，決定提告以維護公權力不受挑戰，並請民眾面對清潔隊員執行環保政策時，能理解與尊重，共同維護社區環境的整潔與和諧。