台中市青年模擬聯合國培訓營啟動 報名到9月23日

台中市政府攜手東海大學，將於10月26日到27日舉辦「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，今天在市府宣布啟動，歡迎高中職學生參加，即日起報名到9月23日。

台中市政府與東海大學今天在市府舉辦第4屆「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」啟動儀式，東海大學副校長劉正、市府秘書處長謝佳蓁、數位治理局長林谷隆及研考會主委劉彥澧、媒體人詹怡宜等出席。

謝佳蓁在會中表示，活動將於東海大學登場，邀請資深外交官朱玉鳳、詹怡宜講授國際時事外，課程包括國際專題講座、社交舞蹈教學等，歡迎對國際事務有興趣的高中職學生參加。

謝佳蓁指出，這是市府第2度攜手東海大學共同合作舉辦，東海大學於2024年泰晤士世界大學影響力排名躍居世界百大，也是中部最知名及最國際化的學校之一，相信可以提供與會學員最豐富的學習體驗。

劉正表示，今年提升活動設計，內容包括國際議題、國家安全、人工智慧及兩性問題，希望學員將所學用於社會。東海大學擁有高度國際化校園，本身就是一個聯合國，期待學員在活動中可以學到很多，有專業老師提供專業輔導，學員可以透過演講、論壇、工作坊等設計，得到滿滿的收穫。

擔任活動代言人及講師的詹怡宜指出，這次在活動中要面對高中學生，也讓她想到自己的高中時代，現在最好的朋友還是北一女的高中同學，她覺得人生有3件事情很重要，包括擴大視野、提升溝通能力及持續向上的動力，高中同學讓她有向上提升的動力，她覺得高中持續學習可以一生受用。

秘書處說明，參加這項活動不收取費用，全程參與可取得證書，預計招收300名學員，分2階段報名，第1階段8月19日至9月15日受理台中市各公私立高中職學校推薦；第2階段9月16日到23日開放個人網路報名。