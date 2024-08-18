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影／員林市百果山恐龍主題樂園將說再見 親子湧入回味

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市百果山探索樂園是少見的大型恐龍主題樂園，園區內恐龍會動、會發出聲音，還有互動區，很好拍。圖／民眾提供
員林市百果山探索樂園是少見的大型恐龍主題樂園，園區內恐龍會動、會發出聲音，還有互動區，很好拍。圖／民眾提供

彰化縣員林市百果山探索樂園號稱全台第一個恐龍主題樂園，曾留下許多親子美好回憶，昨卻在官網公告將營業到8月31日，讓民眾很吃驚，園區今湧入民眾來「最後巡禮」，不過園方副總楊椀婷強調，並非因經營不善而倒閉，而是租約將到期，加上連日大雨和地震，園方才決定提早暫停營業，未來會不會再復園，還在和租地的公所討論合約中。

「恐龍再見」、「恐龍要下班了」，昨天百果山探索樂園在臉書官網貼出公告，將營業到8月31日，讓民眾很驚訝，許多人紛紛留言表示「恐龍園區真的超棒，孩子們的回憶」、「不是說到年底，原本10月想去說」、「期待再相見」，不僅民眾湧進官網表示不捨，希望再造訪，今天更有不少民眾趕緊帶著孩子來回味這個充滿親子回憶的樂園。

百果山探索樂園前身是員林百果山樂園，荒廢20年後，直到2016年業者斥資數千萬元打造號稱全台第一個恐龍主題樂園，園區內有約40隻各式恐龍，不僅會發出不同聲音，還會動，更有恐龍互動區等設施，曾經轟動一時。

不過因業者是向員林市公所承租土地經營，租約將到年底到期，原本業者日前曾公告將營業到年底，提醒民眾把握最後與恐龍相聚的機會回訪，但昨天突告示將提早暫停營業，讓不少民眾感嘆太突然了。

「我們不是經營不善倒閉，而是租約到期暫停營業。」楊椀婷強調，原本園方預計營業到年底，但最近接連颱風、大雨和地震，山上土石鬆動，且遊樂設施也比較舊了，為了遊客安全，決定營業到8月底。

不過園方公告也留下伏筆表示，目前還在與員林市公所洽談後續承租合約，屆時將公告後續消息，請熱愛這片土地的恐龍迷不必擔心。

員林市百果山探索樂園是少見的大型恐龍主題樂園，園區內恐龍會動、會發出聲音，還有互動區，很好拍。圖／民眾提供
員林市百果山探索樂園是少見的大型恐龍主題樂園，園區內恐龍會動、會發出聲音，還有互動區，很好拍。圖／民眾提供
員林市百果山探索樂園營業到8月底，即將暫停營業，讓不少民眾大喊可惜，今天趕緊帶著小朋友來做最後巡禮。圖／民眾提供
員林市百果山探索樂園營業到8月底，即將暫停營業，讓不少民眾大喊可惜，今天趕緊帶著小朋友來做最後巡禮。圖／民眾提供
員林市百果山探索樂園官網公告將營業到8月底，即將暫停營業，讓不少民眾大喊可惜。圖／翻攝百果山探索樂園臉書
員林市百果山探索樂園官網公告將營業到8月底，即將暫停營業，讓不少民眾大喊可惜。圖／翻攝百果山探索樂園臉書

員林 恐龍 親子

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