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掌握台中南屯夜店管理 警分局邀業者座談

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中市第四警分局長陳祥麟近日找來轄內KTV、夜店業者開座談會，凝聚治安共識。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局長陳祥麟近日找來轄內KTV、夜店業者開座談會，凝聚治安共識。圖／第四警分局提供

台中市南屯區大觀路已有4家夜店，被稱為「夜店一條街」，堪稱台中夜店密度最高路段，因近期還有KTV籌備開幕，轄區第四警分局長陳祥麟日前找來南屯區7家夜店、KTV業者開座談會，要求自主管理，做好進出場分流、安檢措施，以免衍生衝突糾紛，警方也會加強巡邏，一旦發生治安事故，即會出動快打警力壓制。

台中市南屯區大觀路現有X-Cube等4家夜店，因為有群聚的規模經濟，每到周末，夜店常大排長龍，但也引來居民反映噪音及酒客衝突等問題，另外文心南路還有兩家KTV，近期還有一家要在大觀路開幕。警方擔心夜店、KTV的密度過高，容易衍生治安問題，找來7家業者座談。

資深警官指出，2019年228連假期間，X-Cube就發生台中市最大夜店鬥毆事件，當時是酒客不顧營業時間，強行進入，酒客間先爆發衝突，安管介入，衍生場內、外大亂鬥，當時球棒、滅火器齊發，有3輛車受損，9人受傷。當時的台中市警局長楊源明要求各分局強化夜店臨檢等作為，展開「無限期臨檢」，才遏制夜店酒客衝突不斷的亂象。

第四警分局表示，針對轄內夜店、KTV都不定期安排定點守望、巡邏，一旦發現不法情事，就會出動優勢快打警力壓制，今年迄今，轄內夜店等營業場所尚未發生聚眾鬥毆案件，僅有10件酒客失態，被施以保護管束案件。

KTV 台中市 夜店

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