F1賽車門票秒殺 黃牛哄抬兜售

8日在市政路封街飆速，3萬張門票秒殺售罄，車迷直呼搶票「比F1的車速還快」。市議員林祈烽指出，定價500元票券哄抬到3000元至7000元不等，還有網路詐騙見縫插針，呼籲主辦單位及市政府徹查打擊黃牛票。市府鼓勵民眾檢舉黃牛賺獎金，查獲必重罰。

2024 Red Bull Showrun Taichung活動在台中市政路封街展演F1賽車，現役F1車手角田裕毅將展現賽車性能及高超技術，吸引國內外車迷高度關注。

市議員林祈烽說，門票賣完隔天，臉書社團有多人聲稱代刷或幫朋友購買，多了數十張門票要讓售，一張原價500元哄抬到3000元至7000元不等，有市民忍痛花費1萬2000元購買4張黃牛票，讓全家人看F1展演。

林祈烽呼籲市府，優先針對大型熱門運動賽事、藝文展演及演唱會等，輔導主辦單位落實在購票、取票與驗票上實名登記，強化售票端防禦機制，做好票源管理。

運動局呼籲市民勇敢檢舉黃牛賺獎金，並提醒網路轉售票券恐涉及詐騙。目前若有觀眾退票，仍可在官方購買管道訂購，不輕信網路訊息，不購買黃牛票券，是保護自身權益的最佳策略。

運動局表示，票券實名制歷經中央研析，尚未強制推行，運動局會綜合中央政策研析與民眾考量面向，積極與業者溝通。