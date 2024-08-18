影／日月潭出沒「水怪」？網友熱議 漁民給出答案
日月潭是國內知名景點，但近年遭外來種「魚虎」入侵，生態備受關注。長期關注潭區的臉書專頁「日月潭一等高」近日分享影片，影片中赫見1米長的細長生物游竄，貼文驚呼「水怪」出沒，引發網路熱議。漁民依其身形研判，應是鱸鰻。
日月潭是國內最大的半天然湖泊，是水庫也是風景區，在經濟上供觀光，也作水力發電之用，潭內有曲腰魚、奇力魚、鯉魚、潭蝦等本土魚蝦，生態豐富，卻也遭玻璃魚、紅魔鬼、珍珠石斑、魚虎等外來種入侵，又以魚虎食性凶猛最受關注。
不過，長期關注日月潭水情及生態的臉書專頁「日月潭一等高」近日到潭區移除魚虎，他與釣友鎖定潭邊開釣，他協助攝影，但沒拍到魚虎上鉤，反倒錄下1米長的細長生物從游竄而過的瞬間畫面，他嚇得驚呼「這是什麼」，並將影片PO網。
「日月潭一等高」將影片後製後分享在臉書上，直指「日月潭驚現1公尺長水怪」、「日月潭水怪出沒？」，他粗估這身形細長的生物少說1米長，而且不只1隻，後方還有1隻緊跟著第1隻，因過去沒遇過類似狀況，所以嚇了一大跳。
而這隻「日月潭水怪出沒？」的影片也引發網友熱議，有人猜說是水蛇、被棄養的蟒蛇等蛇類；也有人點出有背鰭，應該是鰻魚、鱸鰻等長條狀的魚類；但也有人笑稱，這水怪的尺寸有點小、是大尾「流氓」等與粉專版主開玩笑，互動有趣。
對此，日月潭當地漁民說，影片中的巨魚身形又長又粗，且很像有背鰭，研判應該是鱸鰻，但是外來種、原生種或是白鰻、黑鰻等較難判別。而鱸鰻一般都在潭底棲息，較少浮上水面，浮上來通常是為了覓食，因不常見，被嚇到也能理解。
漁民也提到，日月潭雖是潭，但當地也有漁會，除了捕魚，早年也有人抓鱸鰻，會將6至8米長的「蛇籠」掛小魚活餌，再放到4、5米深潭底，以此誘捕鱸鰻，而鱸鰻價格好，1台斤可賣千元，只是潭區鱸鰻數量變少，抓鱸鰻的人也變少了。
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