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台電承諾16支電桿地下化 台中高美濕地天際線7個月後更漂亮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市清水的​高美濕地美堤街電線桿地下化爭取成果，16隻電桿地下化。圖／蔡其昌提供
台中市清水的​高美濕地美堤街電線桿地下化爭取成果，16隻電桿地下化。圖／蔡其昌提供

台中市清水的​高美濕地美堤街電線桿地下化爭取多時，經立法委員蔡其昌和地方多位民代相繼爭取，蔡其昌今天說，台電已同意該工程進行，工程設置費約1千8百萬，由市府配合一半經費，工期預估約7個月。

經發局說，此案在多位民代和地方人士爭取下，市府搭配景觀改善預算和部分中油睦鄰基金，負擔一半的經費，會配合工程進行，改善當地景觀。

台灣電力公司經理蔡進滄說，高美濕地美堤街電線地下化工程，預計下地長度約730公尺，共拆除16支電桿及電線，工程設置費約1千8百萬，工期預估約7個月。

蔡其昌今邀集地方相關位前往會勘，並表示，高西里長洪曜南等地方人士反映多時，希望在高美濕地的第一排，現在看到的16根電線桿及許多盤纏的電線可以完成下地，讓高美濕地的天際線越來越漂亮，越來越美麗。

他說，經過幾個月持續向行政院、經濟部及台電公司協調和爭取，終於獲得中央支持，補助工程總經費的一半，另一半依規定由地方政府負擔配合款。此案市議會副議長顏莉敏副也有協助，希望市政府的配合款盡早到位，台電就可以進場施工，讓高美濕地環境更漂亮。

洪曜南說，高美濕地被評比為世界級的景點，是台中人共同的榮耀，但是周邊道路電線桿及電線盤纏的問題導致有礙觀瞻，感謝蔡其昌協助向中央成功爭取，以及顏莉敏爭取市府經費配合，不分黨派一起為地方打拚。

立法委員蔡其昌（左二）說，​高美濕地美堤街電線桿地下化爭取成真。圖／蔡其昌提供
立法委員蔡其昌（左二）說，​高美濕地美堤街電線桿地下化爭取成真。圖／蔡其昌提供

台中市 台電 蔡其昌 高美濕地

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