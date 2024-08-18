芳苑鄉親今年買不到海鮮大餐拜好兄弟 漁民嘆：受災嚴重

今天中元節，以往彰化縣芳苑鄉沿海民眾普度供品一向很海派，用海鮮大餐宴請好兄弟是當地的豪氣，但今年的凱米颱風讓沿海養殖業受災嚴重，漁民們今天都無法比照以往擺出龍蝦、螃蟹當供品，直呼這應該是十幾年來首見，只能跟好兄弟們稟告，請他們要幫忙護佑，讓明年豐收，今年先欠著，明年再辦豐盛點請好兄弟。

芳苑鄉芳安宮今天辦普度，附近村民一起參與，但以往被視為地方一大特色的中元海鮮普度大餐不復見，供桌上是尋常的乾糧供品，唯一的海鮮是乾魷魚，相較去年有人一次準備88隻螃蟹當供品、有人擺上18隻龍蝦，海口居民拚面子，也是感謝好兄弟讓他們豐收和平安的心意，但今年養殖海鮮或設施都在日前被颱風沖走或破壞了，很多人連一隻紅蟳都抓不到，沒海鮮可普度。

洪姓村民說，上個月的颱風把許多設施都沖壞，或設施被泥沙掩蓋破壞，不僅抓不到紅蟳等海鮮，養殖的牡蠣、文蛤等也死很多，根本沒海鮮可拜，以往村子裡很多人都是花一萬多到3萬元準備螃蟹、龍蝦來拜拜，今年只能參加公辦普度一桌1500元。

洪姓村民眾的兒子說，他回家鄉廿多年了，第一次遇到像今年的風颱，把海鮮幾乎全滅，因為要買龍蝦也買不到，而且會非常貴，今年幾乎沒人拜海鮮，大家都很無奈，海口人不拜海鮮「不是普通怪，是有夠怪」，大家都很不習慣。