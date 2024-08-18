台中微電腦瓦斯表普及率挨批 市府：已屬六都前段班

民進黨台中市議員陳俞融今天表示，台中市整體微電腦瓦斯表平均裝置率逾6成，但高人口密度的北區普及率卻僅44%，市府應積極推動普及；市府指出，台中在六都排名第3，已屬前段班。

陳俞融根據統計指出，在人口密集的原市區，微電腦瓦斯表普及率每年平均僅成長1.6%，且部分人口密度高行政區，微電腦瓦斯表普及率更低於全市平均，家庭用氣安全未得到充分保障。

相較於傳統機械式瓦斯表，陳俞融說，微電腦瓦斯表具有多項安全功能，包括大量漏氣時自動遮斷、超時使用自動遮斷，以及遭遇5級以上地震時立即遮斷等；雖然每月基本費，相較傳統機械瓦斯表，微電腦瓦斯表會從新台幣60元上升到100元，但安全度提升是無可比擬的。

陳俞融表示，全市平均裝置率逾6成，但中區、北區、西區等人口密集且使用天然氣用戶比率高，裝置率偏低，亟待督促業者加強與用戶溝通裝置，籲市府檢討改善。

陳俞融以全市人口密度最高的北區為例說，天然氣總供氣戶數有4萬9741戶，但微電腦表戶數只有2萬1924戶，普及率僅44%，其他人口密度高的行政區如西區微電腦表普及率為43%，而中區更低僅21%，都遠低於全市平均水平。

台中市政府經發局表示，台中市微電腦瓦斯表裝置率從民國108年底的39.39%上升至今年6月63.78%，已逐漸普及，在六都僅次於新北市69.37%、台北市67.49%，排名第3，還高於高雄市60.34%、台南市49.53%及桃園市46.79%，於全國推動設置率已屬前段班。