彰化縣新換購電動機車最高補助1.9萬 定檢e化也送好禮

彰化縣政府為鼓勵民眾參與淨零碳排政策，除了持續推出新購及換購電動機車補助方案，結合中央每輛最高補助1萬9300元外，並鼓勵機車車主加入彰化機車定檢e化通知會員後，每推薦5位好友加入會員，就可獲得1項好禮獎勵。

彰化縣環保局表示，彰化縣機車數高達83萬輛，為鼓勵縣民淘汰高車齡機車，換成無碳電動機車，今年持續推出新購及換購電動機車補助方案，再加上環境部及經濟部補助每輛最高可領1萬9300元，明年1月10日截止收件。今年11月11日還加碼抽2台電動機車，贈送給線上申請機車汰舊換新補助的民眾。

環保局表示，縣府除鼓勵淘汰高車齡機車外，依據空氣汙染防制法規定，凡出廠滿5年的機車，須每年於發照月份前、後一個月內，完成機車排氣定期檢驗，目前應定檢的機車約有57萬輛，截至7月份機車定檢率，大幅提升至92.47%，為全國第三名，成效良好。

為鼓勵民眾定檢機車，環保局表示，彰化縣全面推廣「機車定檢e化通知服務」，以簡訊取代紙本明信片，車主上網搜尋「彰化機車定檢e化通知申請」（https://chepb.easylife2.net.tw/）或掃描QR code並登記車號及手機號碼，簡單2步驟即可申請成為會員，在每年應定檢時間，就能收到機車排氣定期檢驗簡訊通知，車主可避免疏忽未定檢而受罰，又可減少紙張消耗及寄送過程油耗所產生的二氧化碳量，預估每年可減碳5.1公噸。

彰化縣環保局今年特別推動「機車e定加碼送好禮」活動，自即日起至12月31日期間，設籍彰化縣的車主加入彰化機車定檢e化通知會員後，每推薦5位好友加入會員，即可獲得1項好禮，推薦愈多送愈多，好禮次月統一發送，統計至113年7月底已有6萬2,377人登錄，請民眾踴躍參與。