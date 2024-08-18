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微電腦瓦斯表安全性高 台中民代籲重視舊市區裝置率偏低

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融說，比起傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表具有多項安全功能，包括大量漏氣、超時使用，以及遭遇5級以上地震時都能立即自動遮斷。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融說，比起傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表具有多項安全功能，包括大量漏氣、超時使用，以及遭遇5級以上地震時都能立即自動遮斷。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今指出，微電腦瓦斯表安全性高，但依審計處報告指出，裝置率卻偏低，亟待市府督促業者加強與用戶溝通裝置。市府說，台中市的裝置率在六都排第3，且市長盧秀燕任期內上升了兩成多，未來會配合業者積極推動。

她說，比起傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表具有多項安全功能，包括大量漏氣、超時使用，以及遭遇5級以上地震時都能立即自動遮斷。雖然每月基本費100元，比傳統機械瓦斯表貴40元，但安全度卻能提升。

另據消防署全國火災次數、起火原因及火災損失統計表顯示，2017到2022年因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共525次，平均一年發生87.5次。而陽光基金會1服務資料也指出，因瓦斯氣爆致燒傷者中共179人，其中近7成為燒傷面積大於20%之重大傷病患者，顯示瓦斯安全裝置普及刻不容緩。

陳俞融說，據市府統計資料指出，雖然台中市整體微電腦瓦斯表平均裝置率約為6成2，但人口密集的行政區普及率卻明顯偏低。其中全市人口密度最高的北區，普及率僅44%，西區43%、中區則僅21%，都遠低於全市平均水平。尤其在舊市區人口密集但裝置率偏低，無疑增加了安全風險。

她說，經濟部能源署的政策允許新戶裝表及既有用戶10年期換表都可以免費換裝微電腦瓦斯表，但許多市民並不知情。市府在宣傳推廣方面明顯不足也不夠積極，應有更積極作為。

市府經發局說，台中市的裝置率僅次於雙北，2019年時全市的裝置率僅4成多，現已上升至6成2，顯見仍有推動成效。對於舊市區裝置率偏低，會再加強與居民溝通。

台中市3家天然氣公司之一的欣中天然氣公司說，他們在用戶新裝表時都會積極介紹微電腦瓦斯表的好處，尤其是新建案推出時，建商也樂於配合，成為售屋時的號召。

但像是租他人店面的店家，因為房子不是自己的，裝微電腦瓦斯表就沒那麼積極，不過也有店家改裝微電腦瓦斯表之後，發現每月燃料費用降底了，感受到使用天然氣的好處。舊市區則因許多用戶並未實際居住，所以換裝意願不高。

台中市 溝通 火災

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